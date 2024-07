Był już serial o Annie German, powstaje serial o Violetcie Villas, a teraz przyszedł czas na film o Korze!

Jak dziś informuje gazeta "Fakt", planowany jest film o Korze, a sama wokalistka podobno jest zachwycona tym pomysłem.

Do Kory już dotarły wieści, że będzie kręcona jej biografia . Bardzo cieszy ją to i daje twórcom swoje przyzwolenie, ale nie zamierza zbytnio wtrącać się w ich pracę. W końcu dobrze wie, jak sztuce szkodzi cenzura - mówi znajomy piosenkarki w "Fakcie".

Kora ma tylko jedno życzenie. Aby zagrała ją Olga Bołądź.

Powód?

Wokalistce i jurorce Must Be The Music. Tylko Muzyka zależy, by zagrała ją aktorka z pazurem i charyzmą. Oglądała "Służby specjalne" Patryka Vegi i była pod wrażeniem gry Bołądź. Uważa, że skoro była tak przekonującą agentką WSI, będzie potrafiła oddać również złożoność jej osobowości - powiedziała znajoma Kory.