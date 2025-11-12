"Taniec z Gwiazdami" to prawdziwy telewizyjny hit nie tylko w Polsce. Widzowie na całym świecie od lat oglądają taneczne show z udziałem gwiazd. W miniony wtorek w USA widzowie zobaczyli kolejny odcinek 34. edycji programu, ale takiego widoku z pewnością się nie spodziewali. W programie na żywo nagle fani mogli zobaczyć i usłyszeć księcia Williama, który połączył się z jednym z uczestników "Tańca z Gwiazdami".

Książę William w „Tańcu z gwiazdami” USA: wyjątkowe wideo z przesłaniem

Widzowie 34. edycji amerykańskiego „Tańca z gwiazdami” przeżyli prawdziwy szok. Na ekranach pojawił się książę William, który przesłał nagraną wiadomość do jednego z uczestników programu - 22-letniego Roberta Irwina. Syn króla Karola III zdecydował się wesprzeć swojego kolegę, podczas jubileuszu „Dancing with the Stars” na antenie stacji ABC w USA.

Tęsknimy za tobą, Robercie. Podczas, gdy kręcisz się na swoich zwinnych paluszkach gdzie indziej, potrzebuję cię tutaj. (...) Macie naprawdę duże szanse na wygraną. Życzę wam powodzenia w programie! (...) Witney, dodaj mu tyle blasku, ile tylko możesz. mówił książę William, na końcu zwracając się do tanecznej partnerki Roberta.

Dlaczego Robert Irwin nie pojawił się na gali The Earthshot Prize w Brazylii?

Robert Irwin, znany działacz ekologiczny i fotograf dzikiej przyrody, miał być obecny na ceremonii The Earthshot Prize jako globalny ambasador tej inicjatywy, jednak ze względu na udział w "Tańcu z Gwiazdami" nie mógł pojawić się na gali, na której rozdawane są nagrody ustanowione m.in. przez księcia Williama. Książę postanowił wesprzeć Roberta Irwina, który czaruje na parkiecie. Jego taneczna partnerka nie ukrywała emocji, gdy usłyszała, jak następca tronu wymienia jej imię.

Nie wierzę, on właśnie wymówił moje imię komentowała tancerka po rozmowie z Williamem.

Reakcja Roberta Irwina i jego taneczny sukces w programie

Robert Irwin, tańczący w parze z Witney Carson, podczas odcinka jubileuszowego zaprezentował foxtrota. Po występie, który poprzedziło wspomniane wideo od księcia Williama, para została oceniona na maksymalną liczbę 40 punktów przez jury programu. Dzięki temu osiągnięciu Robert i Witney awansowali do półfinału 34. sezonu „Dancing with the Stars”.

