Księżna Kate w czerni poruszyła tłum w Staffordshire

11 listopada 2025 r. księżna Kate przewodziła uroczystościom z okazji Dnia Zawieszenia Broni, które odbyły się w National Memorial Arboretum w Staffordshire. W symbolicznym geście pamięci złożyła wieniec przy Pomniku Sił Zbrojnych. Na wieńcu widniał napis: „Pamięci tych, którzy złożyli najwyższą ofiarę, będziemy o nich pamiętać. Catherine”.

W wydarzeniu uczestniczyły także rodziny wojskowych oraz weterani, którzy wraz z księżną oddali hołd poległym. Kate, po raz pierwszy obecna na uroczystościach w tym miejscu, miała na sobie klasyczny czarny płaszcz ozdobiony dwoma makami oraz charakterystyczny czarny kapelusz z dużym rondem. Jej elegancka stylizacja natychmiast przyciągnęła uwagę zgromadzonych.

Księżna Kate zadała szyku w Dzień Zawieszenia Broni

Podczas ceremonii odczytano specjalny wiersz autorstwa Arji Manuelpillai, poświęcony relacjom i doświadczeniom związanym ze służbą wojskową. Pałac podkreślił, że zawarte w nim przesłania są szczególnie bliskie sercu księżnej Kate. Obecni wysłuchali również występów grup muzycznych Talent in the Ranks oraz Black Voices. Dokładnie o godzinie 11:00 Wielka Brytania zamilkła, a cisza została zainaugurowana dźwiękiem Ostatniego Posterunku.

Księżna Kate poświęciła chwilę na refleksję po złożeniu wieńca, co wzbudziło poruszenie wśród uczestników. Jej obecność i zaangażowanie nadały ceremonii szczególnej powagi i emocjonalnego wymiaru. Nie po raz pierwszy w ostatnim czasie przyszła królowa zwróciła na siebie uwagę. Niedawno Kate zaskoczyła stylizacją w Irlandii Północnej.

Po zakończeniu nabożeństwa księżna odwiedziła ścianę pamięci, gdzie spotkała się z rodziną dowódcy eskadry Marka Longa. Mark Long zginął w katastrofie samolotu Spitfire w maju 2024 r., a jego nazwisko zostało niedawno dodane do tablicy pamięci.

Księżna rozmawiała również z Johnnym Hayesem, weteranem z Bośni, który służył w Królewskiej Żandarmerii Wojskowej przez 23 lata. Te spotkania były świadectwem głębokiego szacunku, jakim księżna Kate darzy osoby związane z wojskiem i ich rodziny.

Wystawa listów wojennych i przesłanie księcia Williama

W ramach obchodów Dnia Zawieszenia Broni księżna Kate obejrzała wystawę „Listy z linii frontu - słowa, wojna i zwycięstwo”, przygotowaną we współpracy z BBC Midlands. Ekspozycja prezentowała poruszające listy żołnierzy i ich rodzin z 1945 r., ukazując emocje i codzienność ostatnich miesięcy II wojny światowej.

W obchodach brała udział także cała rodzina królewska. Książę William skierował wideo-przesłanie do młodzieży, w którym podkreślił znaczenie czerwonego maku jako symbolu pamięci i przypomnienia o wartościach takich jak empatia, odporność i odpowiedzialność.

Kulminacyjnym punktem dnia było przyjęcie na zamku Windsor. Wieczorem król, królowa, książę William, książę Edward oraz księżna Gloucester spotkali się z weteranami II wojny światowej na Pacyfiku oraz ich rodzinami. Spotkanie miało na celu nie tylko uhonorowanie bohaterów przeszłości, ale również utrwalenie pamięci o ich poświęceniu w świadomości kolejnych pokoleń.

Księżna Kate w czerni poruszyła tłum w Staffordshire Arthur Edwards/The Sun/Press Association/East News

Księżna Kate w czerni poruszyła tłum w Staffordshire Rex Features/East News