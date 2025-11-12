W ostatnim czasie w Hollywood aż huczało od wystawnych 70. urodzin głowy rodziny Kardashianek. Na imprezie Kris Jenner nie zabrakło bowiem najgorętszych nazwisk ze świata show-biznesu. Ku zaskoczeniu wielu, wśród gości pojawili się również książę Harry i Meghan Markle, którzy z radością posyłali uśmiechy fotoreporterom. Co na to rodzina królewska? Komentarz jednego z royalsów może poważnie zaboleć Sussexów.

Książę Harry i Meghan Markle na 70. urodzinach Kris Jenner

Książę Harry i Meghan Markle pojawili się na wystawnych 70. urodzinach Kris Jenner, które odbyły się w wartej 175 milionów dolarów rezydencji Jeffa Bezosa w Beverly Hills. Tematyka przyjęcia była inspirowana Jamesem Bondem. Meghan miała na sobie czarną suknię z długimi rękawami, a książę Harry klasyczny smoking. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również Mark Zuckerberg, Oprah Winfrey, Mariah Carey, Adele, Beyoncé, Bill Gates, Martha Stewart oraz Serena Williams. Para książęca pozowała do zdjęć z gospodarzami i celebrytami, a relacje z wydarzenia pojawiły się m.in. na instagramowych kontach Kris Jenner czy Kim Kardashian.

Ku zaskoczeniu wielu, jednak zaledwie kilka godzin po przybyciu na uroczystość brata księcia Williama i jego małżonki stało się coś, czego nikt się nie spodziewał. To zachowanie Kardashianek wprawiło internautów w osłupienie.

Kris Jenner i jej córki tak potraktowały Harry'ego i Meghan

Zaledwie kilka godzin po opublikowaniu zdjęć z przyjęcia, na których obecni byli książę Harry i Meghan Markle, fotografie zostały usunięte z kont społecznościowych Kris Jenner i Kim Kardashian. Wcześniej przedstawiały one m.in. Meghan rozmawiającą z gośćmi, Harry’ego stojącego w tle oraz pozujących z Kris Jenner.

Brak oficjalnego stanowiska ze strony rodziny Kardashianów, jak i przedstawicieli Sussexów, tylko wzmógł spekulacje. Internauci błyskawicznie zauważyli zniknięcie zdjęć i zaczęli komentować:

Gdzie podziała się księżna?

Dlaczego usunięto zdjęcia z Harrym i Meghan?

Reakcja brytyjskiej rodziny królewskiej na zachowanie Meghan i Harry'ego

Obecność księcia Harry’ego i Meghan Markle na imprezie w Beverly Hills nie spodobała się przedstawicielom brytyjskiej rodziny królewskiej. Jeden z anonimowych royalsów skomentował to wydarzenie w rozmowie z Page Six słowami:

To takie tandetne - wyznał.

Źródło bliskie rodzinie królewskiej dodało, że taka forma publicznego życia, pełna blichtru i celebrytów, stoi w sprzeczności z tym, do czego dąży książę William, który próbuje wprowadzić nowy wizerunek monarchii. Krytyka była wyraźna:

Ci ludzie mogą być gwiazdami w Ameryce, ale ich czysta ostentacja kłóci się z tym, co książę William próbuje zrobić ze swoim życiem i monarchią.

Spekulacje o odebraniu tytułów królewskich księciu Harry'emu

W kręgach pałacowych coraz częściej mówi się o tym, że książę Harry może stracić swoje tytuły królewskie. Źródła zbliżone do brytyjskiej rodziny królewskiej twierdzą, że książę William może zdecydować się na taki krok, podobnie jak wcześniej postąpiono wobec księcia Andrzeja odbierając mu tytuły.

Obecność Harry’ego i Meghan w kręgu hollywoodzkich celebrytów oraz ich styl życia postrzegany jako oderwany od wartości królewskich są coraz częściej krytykowane w pałacu. Anonimowy informator podkreślił:

To naprawdę pokazuje, jak bardzo Harry jest oderwany od reszty rodziny.

Gala Baby2Baby i obecność Meghan i Harry’ego w świecie celebrytów

Zanim para książęca udała się na urodziny Kris Jenner, uczestniczyła w gali Baby2Baby, która również odbyła się w Los Angeles. Meghan i Harry wspierali swoją przyjaciółkę Serenę Williams, która otrzymała nagrodę Giving Tree Award. Podczas gali Meghan założyła czarną suknię typu wrap dress, a Harry miał na sobie smoking z przypiętym czerwonym makiem z okazji Remembrance Day. Według relacji źródeł, para wyglądała na zadowoloną i blisko związaną ze sobą.

