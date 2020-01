1 / 4

East News

Meghan Markle nie będzie miała praw do swojego dziecka!

Zasady panujące w rodzinie królewskiej nie zawsze są zrozumiałe i sprawiedliwe, ale decydując się na wejście do rodziny, jej nowi członkowie zobowiązują się do przestrzegania ich. I choć Meghan nie raz już pokazała, że w kwestii ubioru czy zachowania nie zawsze przestrzega protokołu, tym razem pewnych zasad będzie musiała się trzymać. Okazuje się, że ani Meghan, ani Harry nie będą mieli praw rodzicielskich do własnego dziecka. Wszystko z powodu króla Jerzego I. Król nie dogadywał się z własnym synem, a zależało mu na tym, żeby mieć wpływ na życie i edukacje swoich wnuków, dlatego w 1717 r. ustanowił prawo, zgodnie z którym to król albo królowa są prawnymi opiekunami wszystkich dzieci należących do rodziny królewskiej. Zgodnie z tym prawem, Elżbieta II jest prawnym opiekunem dzieci Williama i Kate, tak samo będzie w przypadku dziecka Meghan i księcia Harry'ego. Co to oznacza dla Meghan?

Książę Archie, syn księcia Harry'ego i Meghan Markle przyszedł na świat 6 maja 2019 roku. Para książęca 8 stycznia 2020 roku opublikowała oświadczenie, w którym zrzekła się obowiązków i funkcji królewskich. Chcą dzielić swoje życie pomiędzy Ameryką a Wielką Brytanią. Zdeklarowali jednak, że będą wychowywać syna w szacunku do królewskich tradycji.

Czy rozłam w rodzinie królewskiej wpłynie na przyszłość księcia Archiego?