Poród Meghan Markle zbliża się wielkimi krokami! Choć początkowo plotkowano, że aktorka urodzi w maju, coraz częściej mówi się, że Harry i Meghan zostaną rodzicami już w kwietniu! Skąd takie przypuszczenia? Księżna Kate poszła na urlop macierzyński 22 marca, a urodziła księcia Louisa dokładnie 23 kwietnia. W związku z tym wiele wskazuje na to, że Meghan, która rozpoczęła urlop macierzyński w połowie marca, urodzi w połowie kwietnia. I choć do porodu zostało jeszcze kilka tygodni, my już wiemy, jak będzie wyglądało dziecko Meghan Markle i księcia Harry'ego!

Reklama

Jak będzie wyglądało dziecko Meghan Markle i księcia Harry'ego?

O ciąży Meghan Markle mówi się od października 2018 roku, gdy książęca para postanowiła ogłosić, że wiosną urodzi się ich pierwsze dziecko. Od tamtego momentu w mediach trwają spekulacje na temat płci i imienia dla dziecka. Meghan i Harry, podobnie jak William i Kate, nie chcieli zdradzić płci dziecka. Mało tego, Meghan podczas jednego z wydarzeń w styczniu powiedziała, że ona i Harry nie znają płci. Czy zatem rzeczywiście będzie to dla nich niespodzianka? Tego dowiemy się już za kilka tygodni! Coraz więcej mówi się też o imieniu dla dziecka. Jeśli urodzi się dziewczynka, zdaniem bukmacherów otrzyma imię Diana, co ma być hołdem dla mamy księcia Harry'ego. Ponoć para bierze też pod uwagę imiona Alice i Wiktoria. Jeśli urodzi się chłopiec, otrzyma imię Arthur. A jak będzie wyglądało dziecko pary?

Szaleństwo na Wyspach w związku z porodem księżnej Meghan trwa już od kilku tygodni, dlatego nie dziwi nas to, że dziennikarze wpadli na pomysł, żeby zrobić wizualizację twarzy kolejnego royal baby! Przy pomocy dwóch generatorów wyglądu i zdjęć przyszłych rodziców stworzono dwa zdjęcia - chłopca i dziewczynki. Dziennikarze są pewni, że chłopiec prawdopodobnie odziedziczy po ojcu rude włosy, a dziewczynka po mamie ciemniejszą skórę i ciemne włosy. Co myślicie o tych wizualizacjach?

Zobacz także: Książę Harry poznał szokującą prawdę o Meghan Markle! "Jest wstrząśnięty"

Tak będzie wyglądała córka Meghan Markle i księcia Harry'ego?

East News

Tak będzie wyglądał syn Meghan Markle i księcia Harry'ego?

East News

Reklama

Zobacz także: Jaki wózek Meghan Markle kupiła dla dziecka? Jego cena zaskakuje!