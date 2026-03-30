Poród coraz bliżej. Uwielbiana para influencerów zdradziła płeć dziecka
Kilka tygodni temu znana i lubiana para influencerów poinformowała z radością, że spodziewają się dziecka. Teraz przyszedł czas na kolejne ogłoszenie - wiadomo już, czy niebawem na świat przyjdzie chłopiec czy dziewczynka.
Jawor i Zukoll spodziewają się dziecka! Aleksandra Jaworska (Zukoll) i Paweł Jaworski (Jawor) przekazali wraz z końcem lutego, że ich rodzina znów się powiększy. Para, która od lat działa w sieci i ma wierną publiczność, postawiła na komunikat prosty, ale bardzo emocjonalny: rozczulające zdjęcia z pierworodnym synkiem, na których widać wyraźnie już zaokrąglony brzuszek. Właśnie ogłosili płeć maleństwa.
Jawor i Zukoll zdradzili płeć drugiego dziecka!
Zukoll odsłoniła ciążowy brzuszek w teledysku do piosenki ukochanego "Playdoh". Zamiast długich wyjaśnień czy rozbudowanych deklaracji, informacja została wpleciona w obraz i klimat nagrania. Równolegle para pokazała zdjęcie z ciążowej sesji.
Teraz zakochani pokazali nagranie z tzw. "Gender reveal", czyli z chwili oficjalnego poznania płci maleństwa. W materiale Jawor i Zukoll trzymają dwa bukiety kwiatów w dwóch kolorach - różowym i niebieskim. Po chwili zamykają oczy, a osoba z otoczenia wręcza im jeden z nich, którego barwy odpowiadają płci dziecka. Na widok niebieskich kwiatów polały się łzy szczęścia.
Ale super!
Pod filmem posypały się gratulacje. Okazało się, że znaczna część internautów obstawiała jednak dziewczynkę.
Chłopcy są dla was stworzeni hahha
Obstawiliśmy dziewczynkę. Natomiast nie ma znaczenia co ludzie obstawiali, najważniejsze jest Wasze szczęście i zdrowy cudowny Synek
Obstawiałam dziewczynkę, ale chłopiec też piękna wiadomość
Prawdziwy baby boom w polskim internecie
Ciąża Zukoll jest jedną z wielu, o których dowiedzieliśmy się w ostatnim czasie. W rodzimym internecie panuje prawdziwy baby boom, co tylko potwierdzają kolejno ogłaszane nowiny!
Dopiero co mamami po raz drugi zostały Andziaks i LilMasti, a ciążę ogłosili: Wersow, Kartoni, Paulina Błędowska-Stajer z kanału "O Matko i Córko!", Kamil i Oliwia z programu "Love Never Lies", Anna Wójcik, znana szerzej jako Fanka, czy FitLovers. Wiemy już, że podobnie jak Jawor i Zukoll, Weronika i Karol Wiśniewscy spodziewają się synka, z kolei Kartoni wraz z Przemkiem Pro, których internauci kojarzą przede wszystkim z projektów Friza, niebawem powitają na świecie córeczkę.
Już za kilka miesięcy media społecznościowe zdominują nie informacje o ciążach, a wieści o porodach, których fani influencerów już nie mogą się doczekać!
