To już kolejna radosna nowina. Okazuje się, że uczestnik popularnego programu randkowego i jego ukochana, która jest popularną influencerką spodziewają się pierwszego dziecka. W sobotę tuż po południu para za pośrecdnictwem mediów społecznościowych przekazała radosną nowinę.

Kolejna ciąża w polskim show-biznesie

W sobotni poranek okazało sie, że kolejna uwielbiana influencerka jest w ciąży. Paulina Błędowska-Stajer, która razem ze swoją mamą prowadzi popularny kanał "O Matko i Córko!!!", opublikowała wzruszające nagranie, w którym razem z mężem ogłasza radosną nowinę. Influencerka w zeszłym roku wzięła ślub z ukochanym, a teraz para spodziewa się dziecka.

Teraz okazuje się, że również inna popularna para przygotowuje się do powiększenia rodziny. Kamil z drugiej edycji "Love Never Lies" i jego partnerka, popularna influencerka Oliwia Ziółkowska, zostaną rodzicami.

W następnym sezonie obsada się powiększy napisali w mediach społecznościowych.

Fani gratulują Kamilowi z "Love Never Lies" i jego ukochanej

Kamil i Oliwia opublikowali na Instagramie kadr, na którym pozują ze zdjęciem USG. Pod postem pary od razu posypały się komentarze z gratulacjami.

O wow gratuluje!!!!

Tego nie bylo w moim bingo na 2026, gratulacje komentują internauci.

Głos zabrał również Robert Żuchowski ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Były uczestnik hitu TVN napisał krótko:

Gratulacje!!

Przyszli rodzice tuż po ogłoszeniu radosnej nowiny opublikowali na YouTube.com film, w którym opowiedzieli nieco więcej na temat ciąży. Zakochani zdradzili, że poznali już płeć maleństwa, ale jeszcze nie mówią o tym publicznie. W filmie widać reakcję Kamila na wiadomość o płci dziecka.

Ja mówię czasami on, ale chodzi, że bobas. Albo ona czyli dzidzia, jeszcze wam nie zdradzamy mówi przyszła mama.

Nie ujawniamy wam żebyście mieli niespodziankę, ale my już wiemy dodał Kamil.

