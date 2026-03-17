Gala Superbohaterka Wysokich Obcasów 2025 zgromadziła na swoim czerwonym dywanie całą plejadę gwiazd i znanych osobowości. Jak się okazało, na zdjęciach z wydarzenia w oczy rzucają się nie tylko dopracowane stylizacje, lecz także ciążowy brzuszek. Kto zachwycił fotoreporterów?

Maja Staśko z ciążowym brzuszkiem na ściance

Jedną z gwiazd, która przykuła na gali największą uwagę, była niewątpliwie Maja Staśko, która zachwyciła swoim ciążowym lookiem. Kilka miesięcy temu okazało się, że Maja Staśko jest w upragnionej ciąży. Wtedy mogła liczyć na wsparcie i ogrom komentarzy od internautów, a w miniony poniedziałek cieszyła się dużym zainteresowaniem fotoreporterów.

Maja Stasko na ściance zaprezentowała się z włosami upiętymi w luźnego kucyka i z subtelnym makijażem. Nieprzypadkowa była też stylizacja. Długa i mocno dopasowana suknia z wysokim rozcięciem u boku przepięknie podkreśliła kształt ciążowego brzuszka.

W swoim wpisie na Instagramie relacjonującym swój udział w wydarzeniu, Staśko podkreśliła, jak bardzo docenia swoją ciążę, a także zwróciła uwagę na widoczność kobiet z niepłodnością.

Dla mnie wywalczona ciąża to też supermoc, a każda kobieta z niepłodnością i mama to superbohaterka napisała Maja Staśko.

Gwiazdy na Gali Superbohaterka Wysokich Obcasów 2025

Uwadze fotoreporetrów nie umknęły również pozostałe gwiazdy, które wzięły udział w wyjątkowej gali. Na ściance zjawiskowo zaprezentowała się między innymi aktorka Magdalena Lamparska, która tego wieczoru wybrała oversize'owy garnitur w modne paski, który uzupełniła subtelnie połyskującą koszulą z zapiętym pod szyję kołnierzykiem. Nie zabrakło też cekinowych, przykuwających wzrok butów.

Na ściance nie dało się też nie zauważyć Mery Spolsky, która jak zwykle zwróciła na siebie uwagę rockowym stylem. Tym razem piosenkarka postawiła na czarno-czerwony komplet z imitacji skóry, w którym pojawiła się również na scenie, uświetniając wydarzenie wykonaniem swojego utworu.

Obiektywy fotoreporterów zwróciły się także w stronę lubianej aktorki Edyty Jungowskiej, którą telewidzowie pokochali przede wszystkim za rolę siostry Bożenki w "Na dobre i na złe". Tego wieczoru pojawiła się na gali w stonowanym, czarnym komplecie.

