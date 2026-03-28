Kolejna popularna influencerka spodziewa się dziecka. Niedawno radosne wieści ogłaszały Wersow i Kartonii, a teraz swoim szczęściem pochwaliła się inna gwiazda internetu. Do sieci trafiło urocze nagranie. Tak przyszła mama przekazała wieści i pochwaliła się ciążowym brzuszkiem. Fani i inne gwiazdy ruszyli z gratulacjami.
Paulina Błędowska-Stajer jest w ciąży. Popularna influencerka, która razem z mamą prowadzi kanał "O Matko i Córko!!!", w sobotni poranek przekazała radosne wieści. Pochwaliła się swoim szczęściem.
Baby boom w polskim show biznesie trwa w najlepsze. Niedawno mamami po raz drugi zostały Andziaks i Lil Masti, a teraz na narodziny swoich pierwszych pociech czekają Wersow i Kartonii. Teraz okazuje sie, że do szczęśliwego grona przyszłych mam dołączyła również inna popularna influencerka. Paulina Błędowska-Stajer w zeszłym roku wzięła ślub z ukochanym, a teraz para oczekuje narodzin pierwszego dziecka.
W mediach społecznościowych pojawiło sie nagranie, na którym widać kadry z badania USG i delikatnie zaokrąglony brzuszek przyszłej mamy.
Lawina gratulacji dla przyszłej mamy
Pod nagraniem Pauliny Błędowskiej-Stajer od razu pojawiły się komentarze. Fani i inni influencerzy ruszyli z gratulacjami dla koleżanki z sieci.
Gratulacje
Ale wspaniale, gratulacje!!!
Baby boom wśród influencerów
Dokładnie 18 stycznia tego roku okazało się, że Wersow jest w drugiej ciąży. Weronika Wiśniewska i jej mąż Karol Friz Wiśniewski radosną nowinę ogłosili razem z córką Mają. Wersow pokazała wówczas wyraźnie zaokrąglony ciążowy brzuszek, zaskakując obserwatorki i obserwatorów, bo jeszcze niedawno para miała na głowie inną dużą rewolucję: niespodziewanie opuścili luksusowy dom zlokalizowany pod Krakowem i zdecydowali się na przeprowadzkę.
Niedługo po Wersow radosną nowina podzieliła się również inna popularna influencerka. Dokładnie 1 marca popularna para influencerów ogłosiła ciążę. Wiktoria Bochnak, czyli Kartonii i Przemek Lejowski, znany w sieci jako Przemek Pro zrobili to w specjalnym materiale opublikowanym na YouTube, a po ogłoszeniu natychmiast posypały się gratulacje.
Zobaczcie, jak teraz Paulina z "O Matko i Córko!!!" ogłosiła radosne wieści.
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.