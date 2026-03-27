Taylor Lautner zostanie ojcem po raz pierwszy. Aktor znany z roli Jacoba w „Zmierzchu” i jego żona, Tay Lautner, ogłosili ciążę w cieniu wydarzenia Twilight in Concert w Los Angeles, zorganizowanego z okazji 20-lecia od wydania pierwszej książki sagi.

W Los Angeles odbyło się Twilight in Concert, przygotowane z okazji 20-lecia od wydania pierwszej książki sagi. Jak się szybko okazało, Taylor Lautner ma więc aż dwie okazje do świętowania, ale kolejna jest jeszcze bardziej wyjątkowa! Wraz z żoną, Tay Lautner, przekazali wiadomość, która natychmiast przebiła się przez jubileuszowy szum wokół „Zmierzchu”: para spodziewa się dziecka! Dla aktora to wyjątkowy moment także dlatego, że to jego pierwsze doświadczenie w roli taty.

Taylor i Tay Lautner opublikowali na Instagramie serię zdjęć z sesji ciążowej oraz fotografie z badania USG. Post w ułamku sekundy zalała fala gratulacji i ciepłych słów.

Będziecie najlepszymi rodzicami

Co za niesamowita wiadomość! Wielkie gratulacje. Będziecie wspaniałymi rodzicami

O mój boże! Ja płaczę! Co za wspaniała wiadomość. Niech Bóg błogosławi tą piękną rodzinę

Historia miłości Taylor'a i Tay

Za kulisami tej wiadomości jest też historia relacji, która rozwija się od kilku lat. Początek sięga 2017 roku, kiedy siostra aktora, Makena, zorganizowała wieczór gier, zapraszając przyszłą szwagierkę. Dziś Taylor i Tay są już szczęśliwym małżeństwem: pobrali się w 2022 roku.

Tay Lautner jest z wykształcenia pielęgniarką, a razem z mężem współprowadzi podcast „The Squeeze”. To format, w którym rozmawiają o zdrowiu psychicznym z gośćmi ze świata show-biznesu i nie tylko.

Nie możemy się doczekać, aż para zdradzi płeć maleństwa.

