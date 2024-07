10 z 10

Ostatnio Justyna Steczkowska zaprosiła do swojego mieszkania dziennikarzy "Gali". Pozując do zdjęć np. w łazience, salonie czy garderobie zdradziła co jest dla niej ważne żeby dom był idealny. Co ciekawe, złote i platynowe płyty Steczkowskiej leżą tam gdzie buty. Z kolei prestiżowe wyróżnienia (Fryderyki i Wiktory) stoją na najwyższym parapecie. W domu Justyny jest niewiele mebli, ale można dostrzec wiele roślin, natomiast w sypialni Steczkowska trzyma pod ręką Korę, Stary Testament i Koran.

