Fani Eurowizji mogą odetchnąć z ulgą, bo już wiadomo, że Polska na pewno wystąpi na Eurowizji 2026. Wraz z tą wiadomością w sieci natychmiast ruszyła giełda nazwisk związana z wymarzonymi kandydatami do reprezentowania naszego kraju w tym konkursie. Jedno nazwisko szczególnie wybija się w Internecie i co więcej, to właśnie ten artysta został też zwycięzcą plebiscytu "Wymarzony Reprezentant Polski na Eurowizji" organizowanego przez Dziennik Eurowizyjny. Zobaczcie, o kogo chodzi!

Eurowizja 2026 - jak Polska wybierze reprezentanta?

Po ogłoszeniu informacji, że Polska weźmie udział w Eurowizji 2026, pojawił się regulamin polskich preselekcji. Jak się okazało, artyści, którzy chcą powalczyć o reprezentowanie naszego kraju w tym konkursie mogą już wysyłać swoje zgłoszenia - mają na to czas do 24 listopada 2025, do godz. 23:59.

Następnie eksperci dokonają oceny otrzymanych zgłoszeń - ten etap będzie odbywał się od 27.11 do 05.12.2025. Komisja wybierze wówczas do 20 wykonawców, którzy 18.12.2025 wystąpią w przesłuchaniach "na żywo". Na ich podstawie zostanie wybrana 10 finalistów (+ 2 rezerwowych).

I tak 14.01. 2026 zostanie opublikowana oficjalna stawki polskich preselekcji, a miesiąc później, 14 lutego 2026 odbędzie się wielki finał, w którym to tylko i wyłącznie widzowie zadecydują, kto tym razem będzie reprezentował nasz kraj na Eurowizji.

Eurowizja 2026 - Oto wymarzony reprezentant Polski

Co ciekawe, fani Eurowizji już wybrali swojego wymarzonego reprezentanta. W popularnym plebiscycie "Wymarzony Reprezentant Polski na Eurowizję" organizowanym przez Dziennik Eurowizyjny co roku już od ponad dekady, tym razem wygrał... Michał Szpak!

Po paru tygodniach głosowań mamy zwycięzcę i jest nim Michał Szpak, który w superfinale pokonał ostatnich triumfatorów - Sarę James oraz Janna. - czytamy w oficjalnym komunikacie prasowym

Michał Szpak jest pierwszym byłym uczestnikiem dorosłej Eurowizji, który zdobył tytuł “Wymarzony Reprezentant Polski”. Przypomnijmy, że to właśnie on w 2016 roku zrobił prawdziwą furorę podczas Eurowizji w Sztokholmie, gdzie zajął 3. miejsce w głosowaniu widzów, a po zsumowaniu z głosami jury, ostatecznie uplasował się na 8. pozycji. Jest to jeden z najwyższych wyników Polski na Eurowizji.

Nic więc dziwnego, że fani z chęcią ponownie zobaczyliby go na Eurowizji. A Wy, też byście chcieli?

Poniżej pełen ranking tegorocznego plebiscytu "Wymarzony Reprezentant Polski na Eurowizji" organizowanego przez Dziennik Eurowizyjny.

Michał Szpak

2. Sara James

3. Jann

4. Sylwia Grzeszczak

5. Roxie Węgiel

6. Margaret

7. Sanah

8. Mery Spolsky

9. Ralph Kamiński

10. Doda

11. Oskar Cyms

12. Kaeyra

Michał Szpak/ Fot. Lukasz Kalinowski/East News

Zobacz także: