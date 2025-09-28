Konkurs Piosenki Eurowizji od lat budzi wiele skrajnych emocji. Nie chodzi jednak o same występy wykonawców, ich sceniczne popisy, spektakularne stroje czy treść utworów, lecz fakt, jakie kraje biorą udział w rozgrywce. Szczególne kontrowersje od dłuższego czasu budzi Izrael i napięta sytuacja w Strefie Gazy. Tylko u nas Doda tak szczerze podsumowała, co sądzi o samym konkursie i dalszym uczestnictwie Polski w Eurowizji.

Reklama

Doda gorzko o Eurowizji: "Światem rządzi pieniądz"

16 września Międzynarodowa Komisja Śledcza ONZ stwierdziła, że władze Izraela dokonują zbrodni na ludności w Strefie Gazy, w obliczu tego raportu coraz więcej telewizji należących do Europejskiej Unii Nadawców zapowiada wycofanie się z Eurowizji, jeśli Izrael weźmie w nim udział. Głos w sprawie uczestnictwa Polski w Eurowizji zajęła również TVP.

Telewizja Polska z uwagą śledzi dyskusję wokół kształtu przyszłorocznej Eurowizji. Jako członek Europejskiej Unii Nadawców pozostajemy w dialogu z organizatorami i będziemy respektować wszelkie decyzje EBU, ufając, że będą one odzwierciedlać podstawowe wartości Eurowizji, takie jak jedność, różnorodność i tolerancja - poinformowano.

W rozmowie z naszą reporterką Doda również postanowiła odnieść się do sprawy. Jej zdaniem Izrael powinien być na dobre odsunięty z konkursu.

Ja rozumiem, że światem rządzi pieniądz, ale musi być jakaś etyka i musi być solidarność wśród państw. Nie możemy przymykać oczu - wyznała w rozmowie z naszą reporterką Doda.

Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, czy zdaniem Dody Polska powinna wycofać się z Eurowizji.

Zobacz także:

Doda podsumowała działalność Skolima: "Nie jesteś artystą". Pójdzie mu w pięty?

Reklama

Doda wymownie skomentowała zwolnienie Gilon z Polsatu. Nagle wypaliła o… sobie w roli prowadzącej "Love Island"