Marianna Kłos to 12-letnia wokalistka, która zdobyła serca publiczności, zajmując drugie miejsce w 8. edycji programu „The Voice Kids”. Młoda artystka wyróżnia się nie tylko wyjątkowym głosem, ale także wszechstronnością – gra na fortepianie, interesuje się teatrem i jest związana z dziecięcą grupą jednego z warszawskich teatrów muzycznych. Dodatkowo, Marianna rozwija swoje umiejętności aktorskie i dubbingowe, co może okazać się jej atutem podczas emocjonującego występu na Eurowizji Junior 2025.

Piosenka „Brightest Light” – kulisy powstania i twórcy utworu

Utwór „Brightest Light” to emocjonalna kompozycja, którą Marianna Kłos zaprezentuje podczas Eurowizji Junior 2025. Jej tekst powstał z inicjatywy Pauli Romy (Paulina Elżbieta Romaniuk-Jasińska) oraz Jeremiego Siejki, a za muzykę odpowiadają: Jeremi Siejka, Krzysztof Junak (Helucze), Jakub Laszuk, Jacek Mrówczyński i Brajan Litkowiec.

Wokalistka podkreśla, że poprzez ten utwór pragnie przekazać słuchaczom ważny przekaz – zawsze warto wierzyć w siebie i podążać za marzeniami. Kompozycja, jak i cały projekt, jest nowością w historii polskich występów na Eurowizji Junior, ponieważ została wydana przez Warner Music Poland.

Oto piosenka „Brightest Light” Marianny Kłos

Teledysk do „Brightest Light” miał premierę w piątek o godz. 9:00 na kanale YouTube TVP, a chwilę później został opublikowany na oficjalnym kanale JuniorEurovision. Tego samego dnia Marianna Kłos zaśpiewała swój konkursowy utwór na żywo w programie "Pytanie na śniadanie" na antenie TVP2.

Fani Eurowizji Junior są zachwyceni tegoroczną propozycją Polski na konkurs. W sieci zawrzało od komentarzy, w których internauci przesyłają mnóstwo komplementów.

Powiem wam szczerze, że nie ufałem wam, kiedy zrobiliście wewnętrzne selekcje, ale z Marianką wygramy to! Piosenka jest cudowna

Przecudowna piosenka. Jedna z najlepszych z Polski na JESC

Czuję, że wygramy chyba - piszą zachwyceni internauci

TVP zaskakuje decyzją – rezygnacja z konkursu „Szansa na sukces”

Wybór Marianny Kłos jako reprezentantki Polski został dokonany wewnętrznie przez TVP i ogłoszony w Dzień Dziecka. To pierwszy przypadek od 2018 roku, gdy polski kandydat na Eurowizję Junior nie został wyłoniony poprzez program „Szansa na sukces”.

TVP zdecydowało się na rezygnację z tej formuły na rzecz wewnętrznego wyboru, choć już wiadomo, że przyszli reprezentanci będą ponownie wyłaniani w zmodyfikowanej wersji programu „The Voice Kids”. Decyzja ta budzi wiele emocji wśród fanów konkursu, jednak daje szansę na innowacyjne podejście do selekcji uczestników.

Eurowizja Junior 2025 w Tbilisi – co czeka Mariannę Kłos?

Finał Eurowizji Junior 2025 odbędzie się w grudniu w stolicy Gruzji – Tbilisi. Będzie to 12. występ Polski w tym prestiżowym konkursie. Polska ma już na swoim koncie dwa zwycięstwa – w 2018 roku dzięki Roksanie Węgiel oraz w 2019 roku dzięki Viki Gabor.

Zobacz także: Doda szczerze do bólu o Polsce na Eurowizji: "Musi być jakaś etyka. Nie możemy przymykać oczu na..."