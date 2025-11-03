Eurowizja 2026: Polska wystąpi mimo kontrowersji

Decyzja zapadła — Polska potwierdziła swój udział w Eurowizji 2026, która odbędzie się w Wiedniu. Informację tę ogłosiła Marta Surnik na antenie programu „Pytanie na śniadanie” emitowanego przez TVP. To znacząca wiadomość, zwłaszcza że przyszłoroczna edycja konkursu wywołuje ogromne emocje z powodu udziału Izraela.

Udział Polski w Eurowizji ma długą historię, która rozpoczęła się w 1994 roku od sukcesu Edyty Górniak. W ostatniej edycji reprezentantką była Justyna Steczkowska z utworem „Gaja”, która po 20 latach przerwy powróciła na eurowizyjną scenę i zajęła 14. miejsce.

Widzowie wybiorą reprezentanta Polski w preselekcjach do Eurowizji 2026

Telewizja Polska uruchomiła proces krajowych preselekcji do konkursu Eurowizja 2026. Jak ogłosiła Marta Surnik w TVP, nabór potrwa do 24 listopada. Reprezentanta Polski wybiorą widzowie za pomocą głosowania SMS, co oznacza pełne zaangażowanie publiczności w ten emocjonujący proces.

Zgodnie z regulaminem, utwór zgłoszony do konkursu nie może być dłuższy niż trzy minuty. Dodatkowo jego premiera, w całości lub we fragmencie, nie mogła nastąpić przed 1 września danego roku. To warunek konieczny, aby utwór mógł zostać dopuszczony do preselekcji.

Kontrowersje wokół udziału Izraela w Eurowizji 2026

Eurowizja 2026 już teraz wzbudza ogromne kontrowersje. Powodem jest udział Izraela w konkursie, który spotyka się z ostrym sprzeciwem części krajów. Rosja została odsunięta od udziału w Eurowizji w 2022 roku po rozpoczęciu wojny na Ukrainie. Wiele państw oczekuje podobnych działań wobec Izraela w związku z sytuacją w Strefie Gazy.

Na ostatnim zgromadzeniu Europejskiej Unii Nadawców nie odbyło się głosowanie w sprawie wykluczenia Izraela. Oficjalne poparcie dla jego udziału wyraziły telewizje z Austrii, Szwajcarii i Niemiec. Dodatkowo brytyjskie BBC miało udzielić cichego wsparcia, co według źródeł z profilu misjaeurowizja przyczyniło się do uniknięcia głosowania. Jednocześnie sprzeciw wobec obecności Izraela na Eurowizji zgłosiły publicznie Hiszpania, Holandia i Słowenia.

Jak zgłosić piosenkę do Eurowizji 2026?

Artyści zainteresowani udziałem w preselekcjach Eurowizji 2026 mogą przesyłać swoje zgłoszenia do 24 listopada. Warunki są jasno określone: utwór nie może przekraczać trzech minut, a jego premiera lub choćby fragment nie mogły być publikowane przed 1 września.

Zgłoszenia są otwarte dla wszystkich, którzy uważają, że ich piosenka ma szansę reprezentować Polskę na międzynarodowej scenie w Wiedniu. TVP zachęca artystów do udziału i podkreśla, że tegoroczny wybór leży w rękach widzów.

W tym roku to Justyna Steczkowska reprezentowała Polskę na Eurowizji. Po występie naszej wokalistki nie zabrakło kontrowersji związanych z zaskakująco niskimi notami, jakie otrzymała polska artystka.

Terminy i zasady preselekcji ogłoszone przez TVP

Proces preselekcji do Eurowizji 2026 został oficjalnie zainicjowany 3 listopada 2025 roku. Nabór zgłoszeń potrwa do 24 listopada, po czym nastąpi ogłoszenie listy zakwalifikowanych utworów. Widzowie będą mogli zagłosować na swojego faworyta za pomocą SMS, co ostatecznie zadecyduje o wyborze reprezentanta Polski.

TVP przypomina o kluczowych zasadach: utwory nie mogą być wcześniej publikowane i muszą mieścić się w limicie trzech minut. To standardowe wymagania obowiązujące w Eurowizji, które mają zapewnić równe szanse wszystkim uczestnikom.

