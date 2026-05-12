Alicja Szemplińska zrobiła furorę na ostatniej próbie przed Eurowizją. "Zdecydowanie awansuje do finału"
Alicja Szemplińska budzi coraz większe emocje tuż przed pierwszym półfinałem Eurowizji. Po próbie prasowej zagraniczni dziennikarze chwalą jej występ do „Pray” za mocny, czysty wokal, pewność siebie i unikalny staging. Padają też sugestie, że Polska może realnie powalczyć o awans do finału.
Eurowizja 2026 wchodzi w decydującą fazę, a emocje wokół polskiej reprezentantki wyraźnie rosną. Alicja Szemplińska już dziś pojawi się w pierwszym półfinale z utworem „Pray”, a próba prasowa tylko podkręciła atmosferę. Na miejscu głos zabrali dziennikarze z różnych krajów i wiele wskazuje na to, że Polska przestaje być „cichą propozycją” - coraz częściej pada słowo: finał.
Alicja Szemplińska Eurowizja 2026: Wokal, który nie zostawia wątpliwości
Portal Pudelek.pl dotarł do opinii zagranicznych dziennikarzy, którzy mieli okazję zobaczyć już w całości występ polskiej reprezentantki podczas próby prasowej.
W opiniach przewija się jeden wspólny mianownik: głos Alicji robi największą robotę. Zagraniczni komentatorzy zwracają uwagę na jego moc, czystość i pewność prowadzenia utworu - szczególnie w momencie, gdy na eurowizyjnej scenie łatwo zgubić oddech w ruchu i efektach.
Drugim tematem, który wraca w komentarzach, jest oprawa występu - unikalna, spójna z utworem i zbudowana tak, by nie przykryć wokalu, tylko go podbić.
Myślę, że występ Alicji był naprawdę dobry. Wszystko bardzo dobrze się ze sobą łączy, a staging ma świetny flow. Wokal Alicji jest niesamowity - to prawdopodobnie jedna z najmocniejszych wokalistek pierwszego półfinału.
Polska awansuje do finału Eurowizji 2026?
Przed wyjazdem na Eurowizję bukmacherzy nie dawali szans Polsce na awans do finału. Teraz po próbach Alicji to się zmieniło i coraz pewniej umacniamy się w stawce, która zdaniem ekspertów znajdzie się wśród finalistów.
Myślę, że Polska miała bardzo dobrą próbę. Wokal Alicji był bardzo mocny i czysty. Staging jest również unikalny i dobrze współgra z utworem. Szczerze mówiąc, nie podobała mi się ta piosenka, gdy usłyszałem ją po raz pierwszy. Po obejrzeniu próby uważam, że Polska zdecydowanie awansuje do finału
Przypominamy, że Alicja Szemplińska wystąpi już dziś w pierwszym półfinale Eurowizji. Start transmisji o 21:00 na antenie TVP1. Polska reprezentantka wystąpi jako przedostania - z numerem 14. Będziecie śledzić jej poczynania na eurowizyjnej scenie?
