Eurowizja 2026 wchodzi w decydującą fazę, a emocje wokół polskiej reprezentantki wyraźnie rosną. Alicja Szemplińska już dziś pojawi się w pierwszym półfinale z utworem „Pray”, a próba prasowa tylko podkręciła atmosferę. Na miejscu głos zabrali dziennikarze z różnych krajów i wiele wskazuje na to, że Polska przestaje być „cichą propozycją” - coraz częściej pada słowo: finał.

Alicja Szemplińska Eurowizja 2026: Wokal, który nie zostawia wątpliwości

Portal Pudelek.pl dotarł do opinii zagranicznych dziennikarzy, którzy mieli okazję zobaczyć już w całości występ polskiej reprezentantki podczas próby prasowej.

W opiniach przewija się jeden wspólny mianownik: głos Alicji robi największą robotę. Zagraniczni komentatorzy zwracają uwagę na jego moc, czystość i pewność prowadzenia utworu - szczególnie w momencie, gdy na eurowizyjnej scenie łatwo zgubić oddech w ruchu i efektach.

Drugim tematem, który wraca w komentarzach, jest oprawa występu - unikalna, spójna z utworem i zbudowana tak, by nie przykryć wokalu, tylko go podbić.

Myślę, że występ Alicji był naprawdę dobry. Wszystko bardzo dobrze się ze sobą łączy, a staging ma świetny flow. Wokal Alicji jest niesamowity - to prawdopodobnie jedna z najmocniejszych wokalistek pierwszego półfinału. - miała powiedzieć Barbara z theeurovisionphiles.com z Hiszpanii

Polska awansuje do finału Eurowizji 2026?

Przed wyjazdem na Eurowizję bukmacherzy nie dawali szans Polsce na awans do finału. Teraz po próbach Alicji to się zmieniło i coraz pewniej umacniamy się w stawce, która zdaniem ekspertów znajdzie się wśród finalistów.

Myślę, że Polska miała bardzo dobrą próbę. Wokal Alicji był bardzo mocny i czysty. Staging jest również unikalny i dobrze współgra z utworem. Szczerze mówiąc, nie podobała mi się ta piosenka, gdy usłyszałem ją po raz pierwszy. Po obejrzeniu próby uważam, że Polska zdecydowanie awansuje do finału - powiedział irlandzki dziennikarz ,,Eurovoix'', Neil Farren

Przypominamy, że Alicja Szemplińska wystąpi już dziś w pierwszym półfinale Eurowizji. Start transmisji o 21:00 na antenie TVP1. Polska reprezentantka wystąpi jako przedostania - z numerem 14. Będziecie śledzić jej poczynania na eurowizyjnej scenie?

Fot. TOBIAS SCHWARZ/AFP/East News

