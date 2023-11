1 z 5

Polacy wygrali mecz z Brazylią pięknym wynikiem 3:0 (Mecz Polska-Brazylia RELACJA) podczas Mistrzostw Świata 2018 w piłce siatkowej. Sportowcy dawali z siebie wszystko na boisku. Gra w pierwszym secie była bardzo wyrównana - Polacy i Brazylijczycy szli łeb w łeb. Pierwszy set zakończył się jednak wynikiem 28:26 i Polska była liderem! Nadzieje na zwycięstwo były ogromne, zwłaszcza że drugi set zdecydowanie należał do biało-czerwonych, a Bartosz Kurek udowodnił, że jest niezastąpiony. Przez cały set prowadziliśmy 3-4 punktami. Ostatecznie zakończył się on wynikiem 25:20! Nic więc dziwnego, że gdy siatkarze wrócili do Polski (po drobnych problemach) tłumy ludzi powitały ich na lotnisku! Zobaczcie galerię zdjęć.

