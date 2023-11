4 z 11

Grzegorz Krychowiak dwa lata temu przeszedł z Sevilli do Paris Saint-Germain i podpisał rekordowy kontakt. Grzesiek mógł się pochwalił zarobkami w wysokości 4,8 miliona euro rocznie ( ok 20 milionów złotych). Obecnie piłkarz gra w angielskim klubie West Bromwich Albion, do którego został wypożyczony z PSG. Na jego konto w ubiegłym roku trafiła podobna kwota, jak w francuskim klubie, czyli ok. 20 mln zł.