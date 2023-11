Reklama

PILNE! Na lotnisku w Mediolanie doszło do uszkodzenia samolotu, którym mieli wracać do Polski nasi siatkarze! Informację o awarii przekazał rzecznik prasowy PLL LOT, Adrian Kubicki, który na swoim Twitterze pokazał również zdjęcia. Rzecznik zapewnił, że do Włoch został wysłany zastępczy Embraer. Co się stało?

Samolot naszych siatkarzy został uszkodzony przez taśmociąg agenta handlingowego. Sportowcy mieli być w Polsce już około godziny 13, jednak ich przylot z pewnością się opóźni. Jak zaznaczył Kubicki, bezpieczeństwo jest jednak najważniejsze:

Samolot, którym mieli wrócić do Polski siatkarze, został uszkodzony na lotnisku w Mediolanie przez taśmociąg agenta handlingowego. Wysyłamy zastępczego Embraera! Bezpieczeństwo to priorytet. - napisał Adrian Kubicki, rzecznik LOTu.

Mamy nadzieję, że nasi mistrzowie bezpiecznie dotrą do domów!