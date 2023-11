Reklama

Polscy siatkarze sprawili nam ogromną niespodziankę! Choć na początku nasza drużyna była w sporych tarapatach podczas Mistrzostw Świata w siatkówce, które odbywają się w Turynie, potem chłopaki wzięli się w garść i pokazali, na co ich stać. Półfinałowy mecz, który rozegrali z USA, nie pozwolił odejść od telewizorów. Sportowcy zagrali pięć setów i ostatecznie wygrali w pięknym stylu 3:2. Dzięki temu 30 września Polacy zawalczą o tytuł mistrzów świata. Naszym przeciwnikiem będzie Brazylia, którą już kiedyś pokonaliśmy. Trener naszych siatkarzy pilnuje jednak, aby jego podopieczni nie popadli za wcześnie w euforię.

- Po meczu we łzach ściskaliśmy się, ale trener od razu wylał kubeł zimnej wody na nasze głowy i nakazał powrót do hotelu - zdradza Bartosz Kurek, jeden z bohaterów sobotniego meczu z USA w rozmowie z serwisem sport.pl.

Mecz Polska-Brazylia: transmisja. Gdzie oglądać?

Mecz Polska-Brazylia rozpocznie się o godzinie 21:10. Będzie można go oglądać między innymi w Polsacie. TVP1 również będzie transmitowało to piękne widowisko. Telewizja Polska zdecydowała, że w tym dniu nie wyemituje programu "Rolnik szuka żony", co wzbudziło wiele kontrowersji wśród fanów show. Mimo wszystko większość osób cieszy się, że będzie mogło zobaczyć Polaków w akcji. My również będziemy trzymali kciuki za biało-czerwonych. Możecie liczyć na naszą relację z meczu Polska-Brazylia.

Jak myślicie, czy uda nam się sięgnąć po złoto? Zagłosujcie w naszej sondzie i dajcie nam znać!

Relacja z meczu Polska-Brazylia

Rozpoczęła się walka polskich siatkarzy o mistrzostwo świata. Nasi sportowcy dają z siebie wszystko na boisku. Gra w pierwszym secie jest bardzo wyrównana. Polacy i Brazylijczycy szli łeb w łeb. Ostatecznie pierwszy set zakończył się wynikiem 28:26. Polska na razie jest liderem!

Drugi set zdecydowanie należał do biało-czerwonych. Bartosz Kurek był niezastąpiony. Piłka w jego rękach wręcz tańczyła, a Brazylijczycy nie byli w stanie odebrać jego ataków. Przez cały set prowadziliśmy 3-4 punktami. Ostatecznie zakończył się on wynikiem 25:20!

Mecz Polska-USA wzbudził ogromne emocje

Chłopaki, trzymamy za was kciuki!