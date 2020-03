Czy wszyscy powinniśmy nosić maseczki? W Czechach już są obowiązkowe!

Czy w związku z epidemią koronawirusa powinniśmy nosić maseczki ochronne? Dr Piotr Gryglas, znany kardiolog i internista, pojawił się w "Dzień Dobry TVN" i skomentował decyzję władz Czech, które wprowadziły nakaz zakrywania ust i nosa. Czy według lekarza w Polsce również powinniśmy stosować podobne środki ostrożności? Według dr Piotra Gryglasa tak! Specjalista w programie "Dzień Dobry TVN" powiedział, dlaczego powinniśmy zacząć nosić maseczki ochronne.

W Polsce już od kilku tygodni wszyscy zastanawiają się, czy w czasie kiedy panuje koronawirus, powinniśmy nosić maseczki ochronne. Wielu specjalistów mówi, że osoby zdrowe nie muszą nosić specjalnych masek, a Polacy niepotrzebnie wykupili wszystkie ich zapasy w aptekach. Niestety, szybko się okazało, że maseczek brakuje również w szpitalach.

Ale czy osoby, które mają już w swoich domach maseczki powinny je teraz nosić? Dr Piotr Gryglas komentując zalecenia władz Czech przyznał, że według niego w obecnej chwili, kiedy nie wiemy, czy nie jesteśmy zarażeni, możemy, a nawet powinniśmy nosić maseczki ochronne!

Ja bym się skłaniał do czeskiego stylu z uwagi na to, że zakaźność tego wirusa jest bardzo duża (...) jeżeli my nie wiemy już dzisiaj, kto jest zakażony, a populacja zakażonych rośnie dramatycznie, to w takim układzie osoba która nie wie czy jest zakażona czy jest z kontaktu, powinna nosić maseczkę ponieważ wtedy nie stwarza zagrożenia, albo mniejsze zagrożenie dla innych. (...) jednak kiedy kichamy, mówimy, a jesteśmy w środowisku ludzkim i nie wiemy, że rozsiewamy wirusa, to automatycznie możemy innych zakażać i teraz noszenie takiej maseczki w tramwaju, w autobusie, metrze, małych pomieszczeniach jest zasadne, bo może to być osoba zakaźna - mówił dr Piotr Gryglas w "Dzień Dobry TVN".