Koronawirus w Polsce. Biedronka wprowadza zmiany, będzie jak w szpitalu!

Biedronka reaguje na zagrożenie epidemią koronawirusa w Polsce. Władze sieci sklepów postanowiły zwiększyć dbałość o czystość wózków na terenie sklepów. Strach przed koronawirusem sprawił, że ludzie robią ogromne zakupy. Dodatkowe działania w sieciach handlowych mają uchronić pracowników oraz klientów przed rozprzestrzenianiem się wirusa. W niektórych sklepach dostępne będą również stacje dezynfekujące.

Biedronka reaguje na koronawirusa

Strach przed epidemią skutkuje zwiększonym ruchem w supermarketach i sklepach, co równocześnie wiąże się z większym zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa. W Polsce jest już potwierdzonych 25 przypadków koronawirusa, a kilka tysięcy osób objętych jest kwarantanną. Najbardziej ryzykownymi punktami w sklepach są wózki, koszyki a także kasy ladowe.

Obecnie czystość wózków i koszyków sprawdzana jest z jeszcze większą uwagą. Profilaktycznie zleciliśmy także częstsze ich czyszczenie. - informuje Paweł Franczak, starszy specjalista ds. komunikacji korporacyjnej w Biedronce.

Jak wygląda czyszczenie?

Kosze i wózki najpierw poddawane są namaczaniu przy wykorzystaniu wody i płynu dezynfekcyjnego o odpowiednim roztworze, następnie trafiają do kąpieli parowej, przeprowadzanej standardowo w temperaturze 90 stopni Celsjusza. W jej trakcie do usuwania zanieczyszczeń stosowane są specjalne parownice wyposażone w szczotki, a także szorowarki i flizelinowe ścierki, zawsze jednorazowego użytku. Parownica czyści całą powierzchnię, na jakiej zostaje zastosowana i zabija obecne na niej zarazki.

Paweł Franczak podkreśla, że parownice stosowane są również w szpitalach m. in. do czyszczenia łóżek. Czyszczenie wózków przeprowadzane jest przed firmy dezynfekujące we wszystkich sklepach sieci Biedronka.

Sieć sklepów Biedronka zwiększa częstotliwość mycia wózków i koszyków w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa rozprzestrzeniania się koronawirusa pomiędzy klientami.

Do 11 marca oficjalnie potwierdzono 25 przypadków koronawirusa w Polsce.