Przerażający skutek koronawirusa. Pielęgniarka pokazała szokujące zdjęcie!

Włoska pielęgniarka pokazała dramatyczne skutki koronawirusa we Włoszech. Do tej pory odnotowano tam 631 zgonów i ponad 10 000 potwierdzonych przypadków od wybuchu epidemii. Praca w szpitalach jest wyczerpująca do tego stopnia, że pielęgniarki osuwają się na biurkach z wyczerpania, a ich twarze są posiniaczone od ciągłego używania masek. Alessia Bonari pracująca w szpitalu w Mediolanie pokazała szokujące zdjęcie.

Kryzys związany z koronawirusem we Włoszech jest przerażający. Włoskie pielęgniarki mają posiniaczone twarze przez ciągłe używanie masek. Pracują tak intensywnie, że osuwają się na biurkach z wyczerpania. Jedna z nich, Alessia Bonari, opublikowała w sieci zdjęcie swojej posiniaczonej twarzy po godzinnym noszeniu odzieży ochronnej podczas pracy w szpitalu w Mediolanie. Ujawniła, że nie mogła ani jeść ani pić, nie miała również możliwości skorzystania z toalety po założeniu odzieży ochronnej, która jest koniecznością.

Alessia Bonari pracująca w jednym ze szpitali w Mediolanie nie ukrywa, że jest już wyczerpana intensywnością pracy. Apeluje do ludzi aby poważnie podchodzili do wszelkich środków ostrożności i przestrzegali zasad bezpieczeństwa:

Jestem fizycznie zmęczona, ponieważ urządzenia ochronne są złe, fartuch laboratoryjny sprawia, że ​​się pocę, a później nie mogę już iść do łazienki ani pić przez sześć godzin. Jestem zmęczona psychicznie, podobnie jak wszyscy moi koledzy, którzy są w tej samej sytuacji od tygodni, ale to nie przeszkodzi nam w wykonywaniu naszej pracy, jak zawsze. Będę nadal dbała o moich pacjentów, ponieważ jestem dumna ze swojej pracy i kocham ją. Apeluje do każdego, kto czyta ten post, aby nie udaremniali wysiłku, który podejmujemy, proszę o pozostanie w domu, a tym samym chronienie tych, którzy są najbardziej wrażliwi. My, młodzi ludzie, nie jesteśmy odporni na koronawirusa, my również możemy zachorować. Nie stać mnie na luksus powrotu do domu poddanego kwarantannie, muszę iść do pracy i wykonywać to co do mnie należy.