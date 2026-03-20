Doda i Michał Wiśniewski od lat funkcjonują w polskim show-biznesie jako jedne z najbardziej barwnych postaci nie tylko na scenie, lecz także w mediach. Artyści nieraz pokazali wzajemne uznanie i sympatię, biorąc udział we wspólnych projektach i wspierając się na koncertach. Jak Doda odnosi się do najnowszych informacji o rozwodzie lidera "Ich Troje"?

Doda o rozwodzie Michała Wiśniewskiego i Poli Wiśniewskiej

Kilkumiesięczne spekulacje o kryzysie w związku Michała Wiśniewskiego i Poli Wiśniewskiej zostały oficjalnie potwierdzone. 18 marca 2026 roku wokalista zespołu "Ich Troje" opublikował na Instagramie oświadczenie w formie krótkiego nagrania, w którym potwierdza rozstanie z obecną, piątą żoną. Piosenkarz w swojej wypowiedzi zaznaczył, że nie udało mu się uratować małżeństwa mimo starań, co wywołało niemałe poruszenie w polskich mediach. Do wieści o zmianach w życiu prywatnym Wiśniewskich postanowiła odnieść się też Doda.

W wywiadzie dla portalu Jastrząb Post, nie kryła swoich emocji. Zapytana o zdanie na temat rozpadu małżeństwa dobrego kolegi z branży postawiła na szczerość.

Przykro mi. Współczuję mu bardzo. Na pewno to nie jest miłe powiedziała Doda.

W tym samym wywiadzie Doda wypowiedziała się też na temat nie tylko małżeństw, lecz także romantycznych relacji w kontekście artystów.

Wydaje mi się, że osoby, które nie są stworzone na pewno do małżeństw, ale jeżeli chodzi o związki, to nie ma osób, które nie są stworzone do miłości. Każdy chce być kochany i chce kochać podsumowała Doda.

Doda wiedziała wcześniej o rozwodzie Michała Wiśniewskiego i Poli Wiśniewskiej?

W tym samym wywiadzie Doda zaznaczyła, że razem z Michałem Wiśniewskim odbyli szczerą, a zarazem gorzką rozmowę o swoich uczuciach oraz budowaniu związków, będąc artystą scenicznym. Ich wymiana zdań została zarejestrowana przez kamery już jakiś czas temu i opublikowana we fragmencie serialu dokumentalnego "Doda". Jak przyznała artystka, ówczesne wypowiedzi Wiśniewskiego już wtedy mogły sugerować, że piąte małżeństwo piosenkarza chyli się ku końcowi.

Jego wyznanie, (...) które jest u w filmie dokumentalnym, faktycznie już mogło być taką dla bystrych słuchaczy i widzów wskazówką, że faktycznie ten rozwód jest planowany czy tam wisi na włosku przekazała piosenkarka.

