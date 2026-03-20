18 marca Michał Wiśniewski poinformował oficjalnie za pośrednictwem mediów społecznościowych, że rozstał się ze swoją piątą żoną, Polą. Plotki o kryzysie w ich relacji pojawiły się po raz pierwszy kilka tygodni temu, jednak wtedy małżonkowie unikali raczej jasnego komentarza w tej sprawie. Również po ogłoszeniu rozwodu oboje oszczędnie się wypowiadają. Tymczasem znów głośno zrobiło się o słowach Dominiki Tajner, która w jednym z ostatnich wywiadów wspomniała swoje małżeństwo z liderem Ich Troje.

Michał Wiśniewski rozwodzi się z piątą żoną

Choć wielu miało nadzieję, że słynnemu muzykowi z charakterystycznymi czerwonymi włosami wreszcie udało się odnaleźć szczęście w miłości, los zdecydował inaczej. 18 marca Michał Wiśniewski przekazał, że jego małżeństwo z Polą dobiegło końca.

To nie jest żadne tłumaczenie, to jest stwierdzenie po prostu faktu. Nie udało mi się uratować mojego małżeństwa, więc zanim wszyscy napiszą o tym, mówię o tym sam. I to jest jedyny komentarz przekazał.

Jak się szybko okazało, starsze dzieci Poli dowiedziały się o rozpadzie małżeństwa mamy... z oświadczenia Michała Wiśniewskiego.

Oświadczenie mojego męża jest jego perspektywą. To, co mogę potwierdzić, to fakt, że się rozstajemy. Nie chcę i nie będę wchodzić w szczegóły, ze względu zarówno na młodsze, jak i na starsze dzieci, które o tej sytuacji dowiedziały się z opublikowanego wideo. To dla nas naprawdę trudne podkreśliła.

Pola to piąta żona Michała Wiśniewskiego, z którą doczekał się dwóch synów. Para pobrała się w 2020 roku, niedługo po rozstaniu muzyka z Dominiką Tajner, z którą rozwiódł się w 2019 roku. Nie jest tajemnicą, że Wiśniewski i Tajner wciąż żyją w przyjacielskich relacjach. Ta niejednokrotnie wspominała ich relację w wywiadach, a ostatni raz zrobiła to krótko przed oświadczeniem lidera Ich Troje.

Dominika Tajner ujawnia prawdę o małżeństwie z Michałem Wiśniewskim

Dominika Tajner o rozstaniu z Michałem Wiśniewskim opowiedziała w „Podcast bez maski” Małgorzaty Rozenek. Jak opisała, ich małżeństwo trwało przez siedem lat, a codzienność coraz mocniej przypominała funkcjonowanie w trybie „zawsze razem”. Podkreśliła, że byli 24 h ze sobą, co z czasem zaczęło wypierać jej własne potrzeby.

Michał lubi mieć kobietę cały czas przy sobie. My naprawdę byliśmy 24 h ze sobą. Czasem nie miałam swojej przestrzeni. On zawsze mówił: 'Ja ci oddałem wszystko'. A potem mówił: 'Ty zabrałaś mi spodnie. Ja gaci nie mogę nosić'. Jak chciał je założyć, zaczęły się problemy. (...) To nie tak, że ja go pozbawiłam. To on mi to oddał. Ja niemal wszystko dla niego robiłam wspominała.

W rozmowie w „Podcast bez maski” Małgorzaty Rozenek Tajner wskazała, że w pewnym momencie przestała czuć się w tej relacji jak partnerka. Zamiast bliskości i równowagi pojawiło się przeświadczenie, że to ona ogarnia większość spraw i przejmuje odpowiedzialność za codzienne funkcjonowanie.

No i wtedy chciał być tym mężczyzną, a ja miałam taki problem, że mówię: 'Ja się nie czuję kobietą przy tobie. Ja jestem zawsze menadżerem, zawsze muszę wszystko ogarniać, nie mogę poświęcić chwilki dla siebie. Michał, my nawet poza zespołem nie mamy o czym rozmawiać

Pomimo rozstania, Michał i Dominika utrzymują pozytywne relacje. Była żona okazała mu nawet wsparcie po rozpadzie kolejnego małżeństwa.

Zobacz także: Dominika Tajner zabrała głos po rozstaniu Michała i Poli Wiśniewskich. Wymowny komentarz

Michał Wiśniewski opublikował wymowną piosenkę zaledwie dzień po rozstaniu z żoną. Ten tekst mówi wiele