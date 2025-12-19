Związek Michała Wiśniewskiego i Marty Mandrykiewicz, znanej szerzej jako Mandaryna, od samego początku budził ogromne emocje. Para wzięła ślub cywilny w 2002 roku, a już rok później zdecydowali się na sakramentalne "tak" w niezwykłej scenerii – w Kirunie w Szwecji, pod kołem podbiegunowym. Ceremonia była transmitowana w telewizji i stała się jednym z najbardziej medialnych wydarzeń tamtych lat.

Jednak mimo ogromnego zainteresowania mediów oraz gorącego uczucia łączącego parę, małżeństwo nie przetrwało próby czasu. W 2006 roku Michał Wiśniewski i Mandaryna rozwiedli się, kończąc trzyletni związek małżeński.

Kulisy rozpadu małżeństwa

W niedawnym podcaście "W związku" prowadzonym przez Paulinę Koziejowską i Macieja Orłosia, Michał Wiśniewski zdecydował się na szczere wyznania dotyczące rozpadu małżeństwa z Mandaryną. Podkreślił, że uczucia między nimi były jak najbardziej prawdziwe, a emocje towarzyszące ślubowi w Kirunie nie były grą pod kamery.

Byliśmy naprawdę zakochani. Miłość i łzy były autentyczne. Oboje bardzo chcieliśmy wspólnego życia

Głównym problemem, który zaczął oddalać ich od siebie, była intensywna praca i brak czasu dla siebie nawzajem. Para koncertowała, podróżowała, a rytm show-biznesu nie pozwalał im na spokojne życie prywatne. Co gorsza, w relację zaczęły ingerować osoby trzecie – w szczególności ówczesna menadżerka Mandaryny. Michał Wiśniewski wyznał:

W pewnym momencie pojawiły się osoby, które zaczęły doradzać w sprawach naszego małżeństwa. To sprawiło, że nie mieliśmy szansy rozmawiać bez pośredników. Czułem, że ktoś nami manipuluje

Artysta zaznaczył, że wpływ otoczenia i brak bezpośredniego dialogu pogłębiły kryzys. Zamiast wspólnie stawić czoła trudnościom, zaczęli się coraz bardziej oddalać.

Michał Wiśniewski żałuje rozwodu?

W rozmowie z prowadzącymi podcast Michał Wiśniewski nie ukrywał, że dziś, z perspektywy czasu, postrzega rozwód jako jeden z największych błędów swojego życia.

Dzisiaj jesteśmy dorosłymi ludźmi. Wtedy byliśmy dwudziestokilkulatkami. Dziś na pewno podjęlibyśmy inne decyzje

Jednak mimo bólu i refleksji, artysta nie zamierza wracać do przeszłości.

To była najgorsza decyzja, jaką podjąłem, ale nie zamierzam do niej wracać. Stało się, jak się stało

Pomimo rozstania, Michał Wiśniewski i Mandaryna utrzymują dziś poprawne, przyjacielskie relacje. Głównym powodem są wspólne dzieci – 23-letni Xavier i 22-letnia Fabienne, których dobro zawsze stawiali na pierwszym miejscu.

Michał Wiśniewski od czasu rozwodu przeszedł przez kilka kolejnych związków. Obecnie jest w piątym małżeństwie – z Polą Wiśniewską. Para wspólnie wychowuje dwóch synów. Artysta, choć wciąż pozostaje osobą medialną, stara się dziś bardziej chronić swoje życie prywatne i rodzinne.

Michał Wiśniewski w "Dzień dobry TVN" fot. Michal Wozniak/Dzien Dobry TVN/East News

