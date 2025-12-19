W minionej edycji "Tańca z gwiazdami" Janja Lesar i Katarzyna Zillmann stworzyły pierwszy w historii kobiecy duet. Szybko wyszło na jaw, że panie świetnie dogadują się nie tylko na parkiecie, ale i poza nim. Z czasem zaczęło pojawiać się coraz więcej plotek o ich romansie. Choć program zakończył się jakiś czas temu, Janja i Katarzyna pozostają w stałym kontakcie i chętnie pokazują się razem. Tym razem pojawiły się w "Halo tu Polsat"!

Relacja Katarzyny Zillmann i Janji Lesar nie przestaje budzić zainteresowania

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar zapisały się w historii polskiego „Tańca z gwiazdami” jako pierwszy żeński duet. Medalistka olimpijska i doświadczona tancerka stworzyły wyjątkowy zespół, który dotarł aż do półfinału programu. Choć nie wygrały jubileuszowej edycji show, ich taneczna przygoda i wyjątkowa relacja wzbudziły ogromne zainteresowanie widzów.

Relacja między Katarzyną Zillmann i Janją Lesar była szeroko komentowana już w trakcie programu. Ich partnerstwo na parkiecie przerodziło się w wyjątkową więź, która przyciągała uwagę mediów i fanów. Obie uczestniczki zakończyły niedawno długoletnie związki, co tylko podsyciło plotki na temat ich relacji. Po zakończeniu "Tańca z gwiazdami" Zillmann i Lesar nie przestały się spotykać. Nadal spędzają razem czas, wspólnie się pokazują i organizują transmisje na żywo w mediach społecznościowych. Od finału programu minął już miesiąc, a obie kobiety wciąż utrzymują bliski kontakt, co jest widoczne dla ich obserwatorów.

Teraz pojawiły się w "Halo tu Polsat".

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar ogłosiły to w "Halo tu Polsat"

W rozmowie z Pauliną Sykut-Jeżyną i Tomaszem Wolnym Zillmann i Lesar powiedziały szczerze o swojej relacji. Choć nie chciały wdawać się szczegóły i bezpośrednio nazywać tego, co je łączy, nie ukrywają, że "Taniec z gwiazdami" bardzo zbliżył je do siebie.

Jest generalnie fajnie i intensywnie. (...) Ja totalnie się zadurzyłam w tańcu stwierdziła Zillmann.

Przede wszystkim tańczymy, trenujemy. (...) To jest bardzo fajna relacja. Myślę, że takie rzeczy, to ciężko określać. Na razie jest super. Łączy nas naprawdę taniec i wielka pasja, przyjaźń. (...) Kasia poznaje trochę moich znajomych, ja czasami poznaję jej znajomych. Teraz ten czas świąteczny jest taki fajny, kiedy jest trochę więcej czasu, żeby można było się odwiedzać i tak pogłębić niektóre relacje dodała Lesar.

Janja Lesar powiedziała również o zakończeniu swojego wieloletniego związku. Jak zdradziła, choć sytuacja nie jest łatwa, utrzymuje z byłym partnerem pozytywne relacje. Jest też ciekawa tego, co przyniesie jej przyszłość.

Okazało się również, że Katarzyna Zillmann i Janja Lesar mają zamiar spędzić ze sobą trochę czasu w tegoroczne święta.

Janja Lesar o relacji z Zillmann: „Połączyłyśmy się totalnie” ADAM JANKOWSKI/REPORTER

