Doniesienia o rzekomym kryzysie w związku Michała i Poli Wiśniewskich pojawiły się kilka tygodni temu. Sam lider Ich Troje w połowie stycznia br. wyznał, że ze względu na budowę nowego domu para niemal przestała się widywać. Później Wiśniewscy przestali mówić publicznie o kryzysie wprost, jednak ich aktywność mediach społecznościowych podsycała domysły fanów. Teraz Pola Wiśniewska podsumowała ostatni czas. Padły gorzkie słowa.

Pola Wiśniewska przechodzi trudny okres. Na nagraniu łzy

W najnowszym poście na Instagramie Pola Wiśniewska postanowiła podsumować ostatnie tygodnie. Tak jak podejrzewali internauci, nie był to dla niej dobry okres. Żona lidera Ich Troje opublikowała w mediach społecznościowych serię zdjęć oraz nagrań, które zgromadziła w lutym. Wszystko opisała słowami, które mogą brzmieć gorzko.

A luty? Jak to luty. Dużo zwykłych dni. Trochę śmiechu, więcej trosk. Jak to w życiu. Nic nie układa się idealnie, a jednak coś się układa. Zawsze. Niezależnie od tego, czy nazwiemy to sukcesem, czy porażką napisała Wiśniewska.

Wśród zdjęć pojawiły się fotografie z jej synami - Falco Amadeusem oraz Noelem Cloe. Na żadnym z kadrów nie znalazł się natomiast Michał Wiśniewski. Fani postanowili ją wesprzeć i nie zamęczać pytaniami o małżeństwo.

Michał Wiśniewski powiedział za dużo? Komentarz o miłości w serialu „Doda” budzi kontrowersje

Wiele mówi się obecnie również o słowach lidera Ich Troje, które padły w rozmowie z Dodą. W serialu o wokalistce można zobaczyć zaskakującą rozmowę Michała Wiśniewskiego z artystką. To właśnie wtedy Wiśniewski powiedział wprost do Dody: "Nie znajdziesz miłości tak jak ja". Te słowa mogą podsycić plotki o kryzysie w związku gwiazdora.

