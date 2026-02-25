Wiśniewski potwierdził czarny scenariusz ws. małżeństwa? Gorzkie słowa

W jednym z najnowszych odcinków serialu dokumentalnego „Doda” dostępnego na Amazon Prime widzowie mogą zobaczyć wyjątkowo emocjonującą rozmowę między Michałem Wiśniewskim, liderem zespołu Ich Troje, a samą Dodą. To właśnie w trakcie tego osobistego spotkaniu padły słowa, które wstrząsnęły fanami i pogrzały plotki o kryzysie w małżeństwie wokalisty.

Michał Wiśniewski powiedział za dużo o kryzysie w małżeństwie?

Michał Wiśniewski powiedział wprost Dodzie, że wokalistka - podobnie jak on - nigdy nie znajdzie prawdziwej miłości w życiu. To bezpośrednie wyznanie natychmiast wywołało falę spekulacji i domysłów na temat poważnego kryzysu w jego małżeństwie z Polą Wiśniewską. Tym samym artysta nawiązał do powtarzających się problemów w relacjach zarówno u siebie, jak i u Dody. Doda, znana z bezpośredniości i stanowczego charakteru, natychmiast mocno zareagowała na jego słowa.

Ja nie jestem nieszczęśliwa. Ni ch*ja nie jestem, dlaczego ty na mnie projektujesz swoje rzeczy? powiedziała Doda.

Ja nie projektuje twoich rzeczy. Tę rzecz mamy wspólną i możesz się tego wypierać czy elaboraty pisać, ale ty nie znajdziesz miłości tak jak ja. Nie zastanawiałaś się po prostu dlaczego, to się powtarza? stwierdził Wiśniewski.

Kryzys w związku Wiśniewskich?

Słowa Michała Wiśniewskiego w serialu „Doda” stały się iskrą, która na nowo rozpaliła dyskusję o problemach w jego małżeństwie z Polą Wiśniewską. Otwarte przyznanie, że nie znajdzie miłości, zostało odebrane przez opinię publiczną jako niepokojący sygnał o kryzysie w ich relacji z Polą. Warto przypomnieć, że jakiś czas temu Michał Wiśniewski publicznie opowiedział o problemach w małżeństwie.

Później lider Ich Troje zapowiedział, że nie zamierza więcej poruszać tematu swojego związku w mediach. Także Pola Wiśniewska w bezpośredni sposób nie komentowała doniesień o kryzysie w małżeństwie, jednak publikowała wpisy, które jej fani odbierali jako niepokojące sygnały. Czy Wiśniewscy rzeczywiście przechodzą trudny okres? Wokalista przyznał, że w plotkach zawsze jest jakieś ziarno prawdy. Być może wkrótce dowiemy się więcej.

