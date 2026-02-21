Michał Wiśniewski wziął udział w serialu dokumentalnym "DODA" wyprodukowanym przez Prime Video. Piosenkarz pojawił się również na premierze produkcji, a jego wywiady w trakcie wydarzenie odbiły się szerokim echem w mediach. Teraz wokalista postanowił jeszcze raz zabrać głos w sprawie Dody, na co artystka jednoznacznie zareagowała.

Michał Wiśniewski szczerze komentuje dokument o Dodzie

Michał Wiśniewski w najnowszym wpisie postanowił odnieść się publicznie do serialu dokumentalnego o Dodzie, który od 20 lutego 2025 roku dostępny jest dla widzów w Prime Video. Ostatni głośno zrobiło się na temat słów reżyserki dokumentu o współpracy z Dodą. Teraz również piosenkarz nie stronił od szczerych słów na temat samej piosenkarki.

Z mojej perspektywy wygląda to w ten sposób. Jest to fantastyczny dokument, który przedstawia rzeczywistość przejścia drogi od kilkuletniej dziewczynki do miejsca, w którym Dorota dzisiaj jest. Chyba nie podlega żadnej wątpliwości, czy lubicie Dodę, czy nie lubicie Dody, (...), że Dorota jest na szczycie. I nie świadczą o tym tylko te nagrody, które ma na półce, bo one są, wiadomo, od publiczności, ale świadczy o tym wytrwałość, która spowodowała, że jest w tym miejscu, w którym jest dzisiaj zaczął Wiśniewski.

Piosenkarz nawiązał też do zapowiedzianego na sierpień w 2027 roku koncertu Dody na PGE Narodowym.

W sierpniu przyszłego roku ma zamiar (Doda przyp. red.) sprzedać Stadion Narodowy, więc ja oczywiście będę trzymał kciuki, bo z niczego bardziej się nie cieszę jak z tego, że ktoś się rozwija i spełnia swoje marzenia.

Nie zabrakło też refleksji na temat życiu uczuciowego Dody.

Takim osobom powszechnie znanym głównie przez sukces osiągnięty poprzez swoją pasję jest bardzo trudno znaleźć partnera, który ich będzie wspierał lub rozumiał. A w szczególności na ich zasadach. Kompromisy są możliwe, ale pasja to jest poświęcenie powiedział ze swojego doświadczenia piosenkarz.

W dalszej części wypowiedzi Wiśniewski zaznaczył też, że podobnie jak Doda, będąc na scenie nie jest tym samym Michałem, którym jest w prywatnym domu dla swojej rodziny, co bardzo często staje się wyzwaniem do pokonaniu w stworzeniu romantycznej relacji przez artystów występujących na estradzie i pokazujących swój wizerunek w mediach.

Doda w szczerej odpowiedzi na komentarz Michała Wiśniewskiego

Kilkuminutowy film Michała Wiśniewskiego zarówno o dokumencie "DODA", jak i samej artystce, nie umknął uwadze tytułowej piosenkarce. Na Instagramie pojawił się komentarz artystki, która nie kryła sympatii do Wiśniewskiego, nawiązując do dawnych lat, kiedy miała okazję poznać gwiazdora, mając zaledwie 17 lat.

Poznałam Cię jako nastolatka, mając 17 lat, I do tej pory jesteś jedną z KILKU osób w naszej branży, która jest nie zazdrosna, nie ma kompleksów, jest szczera, nie jest zawistna i dobrze życzy! Abstrahując od Twojej wielkiej charyzmy scenicznej I tego jak bardzo chciałam ci kiedyś estradowo dorównać, jesteś PO PROSTU DOBRYM człowiekiem, który ma serce na miejscu i honor tam, gdzie trzeba Dlatego tu tak bardzo pasujesz i nie pasujesz napisała Doda.

Oglądaliście już serial dokumentalny o Dodzie?

