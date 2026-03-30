Pola Wiśniewska po rozstaniu z Michałem Wiśniewskim coraz częściej zabiera głos w mediach społecznościowych, ale bez długich oświadczeń. Zamiast rozbudowanych wyjaśnień pojawiają się krótkie publikacje: zdjęcia, relacje i pojedyncze zdania, które natychmiast przyciągają uwagę. Tym razem zadziałał prosty mechanizm. Pola WIśniewska pokazała zdjęcie sprzed 5 lat i dodała tylko jedno zdanie, które dla obserwujących stało się jasnym sygnałem, że w jej życiu zaszła ogromna zmiana. To jeszcze nie wszystko!

Pola Wiśniewska opublikowała wymowny wpis po rozstaniu

W ostatnich dniach na profilu Poli Wiśniewskiej pojawił się powrót do ujęcia z sesji sprzed kilku lat. Sama fotografia nie byłaby niczym zaskakującym, gdyby nie podpis, który nadał jej zupełnie nowy kontekst. Pola dopisała:

To niby tylko 5 lat, a wydaje się, jakby to było całe życie temu. Zmieniło się wszystko - napisała wymownie Pola Wiśniewska

Jeszcze mocniejszą reakcję wywołał kolejny ruch, bo Pola Wiśniewska udostępniła relację z prywatną wiadomością od jednej z obserwatorek. Z treści wynikało wsparcie, ale też wyraźny komentarz do tego, jak w takiej sytuacji powinna wyglądać komunikacja w sieci. Autorka wiadomości zwróciła uwagę na prywatność dzieci i na to, by nie przenosić rodzinnych spraw do internetu. Jednocześnie zasugerowała, że Michał Wiśniewski zbyt dużo mówi o życiu prywatnym.

Ty potrafisz uszanować prywatność dla dzieci i nie prać brudów publicznie, a ojciec Twoich synów daje relacje z podtekstami jaki to był nieszczęśliwy.

Michał Wiśniewski zaskakuje kolejnymi wpisami po rozstaniu

Równolegle głos zabiera Michał Wiśniewski. W mediach społecznościowych oficjalnie przekazał: "Nie udało mi się uratować mojego małżeństwa, więc zanim wszyscy napiszą o tym, mówię o tym sam". Po tym oficjalnym wpisie lider Ich Troje pokazał kadry z synami, ale na jego instagramowym koncie pojawił się też szereg relacji ze słowami, które w jakiś spoósb mogą podsumowywać jego ostatnie lata małżeńśtwa z Polą.

Instagram @wisniewska_pola

