Michał Wiśniewski przechodzi obecnie przez intensywny okres w życiu. Lider legendarnego zespołu "Ich Troje" oficjalnie potwierdził ostatnio rozstanie z piątą żoną - Polą Wiśniewską. W tych trudnych chwilach wiele radości niewątpliwie sprawia mu czas spędzony z dziećmi. Ostatnio pokazał uroczy kadr z najmłodszą ze swoich pociech - synkiem Noelem.

Michał Wiśniewski i Pola Wiśniewska rozstali się

Michał Wiśniewski i Pola Wiśniewska zakończyli swoje małżeństwo po ponad pięciu latach wspólnego życia. Informację tę potwierdził sam artysta w oficjalnym oświadczeniu, przyznając wprost, że nie udało mu się uratować relacji. Para doczekała się dwójki dzieci, a ich związek przez długi czas uchodził za stabilny, choć - jak się okazuje - w ostatnim okresie przechodził poważny kryzys.

Jak donoszą media, małżonkowie próbowali walczyć o swoje uczucie, jednak ostatecznie podjęli decyzję o rozstaniu. W przestrzeni publicznej pojawiały się sygnały o narastających trudnościach, m.in. związanych z częstą nieobecnością muzyka w domu i intensywnym trybem życia zawodowego. Mimo rozstania obie strony podkreślają wzajemny szacunek i skupiają się przede wszystkim na dobru dzieci, starając się ułożyć nową rzeczywistość po zakończeniu związku.

Michał Wiśniewski pokazał zdjęcie z synem

Mimo burzy w życiu prywatnym Michał Wiśniewski nie zapomina o tym, co najważniejsze - o dzieciach. Wokalista stawia teraz na ojcostwo i każdą wolną chwilę poświęca rodzinie. W sieci pokazał urocze zdjęcie z najmłodszym synem, 3-letnim Noelem. Na fotografii doskonale widać, że nawet w trudnym czasie potrafi znaleźć powody do uśmiechu.

Najmłodszy opisał uroczy kadr.

Fani Michała Wiśniewskiego od razu ruszyli z komentarzami. Pod wpisem znalazło się wiele ciepłych słów pod adresem wokalisty i jego synka. Wielu z nich dostrzegło ogromne podobieństwo między gwiazdorem a jego najmłodszą pociechą.

Podobny do ciebie. Dzieci się nie wyprzesz

Słodziak i przystojniak na jednym zdjęciu

Cały tata czytamy pod zdjęciem.

