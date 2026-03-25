W ubiegłym tygodniu Michał Wiśniewski ogłosił rozstanie z Polą Wiśniewską, co zszokowało wszystkich. (Jeszcze) małżonkowie trzymają się z dala od szczegółowych wyjaśnień. Pola ujawniła jedynie, że jej starsze dzieci o wszystkim dowiedziały się z oświadczenia muzyka, co jest dla niej tym bardziej trudne. Bladym świtem, we wtorek, na jej profilu pojawiły się wymowne słowa.

Michał i Pola Wiśniewscy rozwodzą się

W ubiegłą środę lider Ich Troje zamieścił w mediach społecznościowych nagranie, w którym poinformował, że jego związek z piątą żoną to już przeszłość. Dzień później Pola Wiśniewska potwierdziła te informacje w oświadczeniu, które miało być jej jedynym komentarzem w tej sprawie. Zaznaczyła przy tym, że ze względu na dobro dzieci nie chce publicznie „prać brudów”, dlatego nie wchodzi w szczegóły rozstania.

Nie chcę i nie będę wchodzić w szczegóły, ze względu zarówno na młodsze, jak i na starsze dzieci, które o tej sytuacji dowiedziały się z opublikowanego wideo. To dla nas naprawdę trudne

Wymowny wpis Poli Wiśniewskiej

Po ogłoszeniu rozstania Pola Wiśniewska zaczęła publikować na instagramowym kanale nadawczym krótkie, motywacyjne wpisy. Nie odnoszą się wprost do konkretnych osób ani sytuacji, ale są odbierane jako wyjątkowo wymowne w kontekście tego, co dzieje się wokół Wiśniewskich. Wśród pojawiających się treści dominują tematy granic, odporności i tego, by nie wracać do spraw, które potrafią mocno uderzyć w człowieka.

We wtorek, już z samego rana, opublikowała kolejną sentencję... tym razem poświęconą lojalności. Jej sens sprowadzał się do tego, że nie każdy musi być lojalny, a niektóre relacje bywają ostrzeżeniem, by uważniej dobierać towarzystwo, w którym się przebywa.

Nie wszyscy muszą być wobec ciebie lojalni. Niektórzy są przypomnieniem, aby uważać na towarzystwo, w którym się przebywa

Choć nie ma pewności, że swoimi wpisami Pola próbuje jednoznacznie odnieść się do rozstania z Michałem Wiśniewskim, w wielu sentencjach internauci dostrzegają jasne nawiązanie.

Warto również przypomnieć, że pierwsze pogłoski o kryzysie w piątym małżeństwie Wiśniewskiego pojawiły się już kilka tygodni temu. Kością niezgody miało być przede wszystkim oddalenie się od siebie, do którego przyczyniły się liczne zobowiązania Michała. Fani wierzyli jednak, że parze uda się zażegnać kłopoty.

