Córka Kingi Rusin i Tomasza Lisa, Pola Lis, ma chłopaka! Jak donosi "Na żywo" 19-letnia dziennikarka spotyka się z Andrzejem Opłatkiem, swoim rówieśnikiem, który trenuje jazdę konną. Ma na swoim koncie mnóstwo sukcesów - m.in. Mistrzostwo Polski juniorów w skokach przez przeszkody. Należy również do Kadry Narodowej i bardzo często bierze udział w zawodach Cavaliada, które organizuje m.in. Karolina Ferenstein-Kraśko, najlepsza przyjaciółka Kingi Rusin.

Kim jest chłopak Poli Lis?!

Pola i Andrzej tworzą szczęśliwy związek. Na ich profilach na Instagramie nie brakuje wspólnych zdjęć, gdzie się przytulają czy całują. Ich relacja wydaje się być bardzo poważna. Łączy ich miłość do koni i kitesurfingu. Ponadto Andrzej odwiedził Polę w USA podczas świąt wielkanocnych! Co więcej, ich związek akceptuje także Kinga Rusin. Rodzinę chłopaka swojej córki zna od lat, bo sama jest wielką miłośniczką koni. Wie, że jego rodzice specjalnie dla Andrzeja zbudowali ośrodek do treningów w Turku. Jest nim zachwycona i wie, że córka wybrała dobrze:

Gdy Kinga poznała Andrzeja osobiście, uznała, że córka dobrze ulokowała swoje uczucia. Pozwalała Poli na spotkania z ukochanym, długie rozmowy przez internet, ale zawsze podkreślała, że godzi się na to pod warunkiem, że córka będzie miała dobre oceny. I wzięła na siebie powiadomienie o związku Poli jej ojca - czytamy w "Na żywo".

Tomasz Lis bał się, czy jego córka będzie szczęśliwa oraz czy przez miłość nie porzuci studiów dziennikarskich w USA. Na szczęście Kinga, według tygodnika, obiecała mu, że wszystko będzie kontrolować.



Trzymamy kciuki za związek Poli i Andrzeja!

Pola Lis ze swoich chłopakiem, Andrzejem.

Chłopak Poli Lis, Andrzej Opłatek, bierze udział w zawodach jeździeckich.

Niedawno Andrzej Opłatek odwiedził Polę Lis w USA.