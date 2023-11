Jarosław Kaczyński wyznał także, że Jolanta Szczypińska chorowała aż 20 lat. Zachorowała w 1999 roku i "zderzyła się z ówczesną służbą zdrowia". Wtedy postanowił jej pomóc i przyspieszył naświetlania po operacji.

- Myśmy jej wtedy intensywnie pomagali, już nie była w złej sytuacji materialnej. Często zapraszałem ją do Warszawy, do dobrych restauracji. Chciałem jakoś jej (życie) ubarwić, też byłem przekonany, że to są już ostatnie jeśli nie miesiące, to lata życia/ Bóg zrządził inaczej: ona żyła, poprawiał się jej stan zdrowia, zaczęła być aktywna politycznie -opowiedział prezes PiS.