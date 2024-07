Jolanta Szczypińska i Jarosław Kaczyński przyjaźnią się od lat, a media już wielokrotnie sugerowały, że poza miłością do kotów i pracą, łączy ich coś więcej. Prezes jednak szybko uciął wszelkie spekulacje, a w swojej książce nawet zasugerował, że posłanka chciała się wybić na "love story".

Kiedy zostałem premierem, przyniosła mi róże i się zaczęło. Zaczęło się love story. I ona to złapała. Nie mam o to do niej pretensji (...). Umocniła swoją pozycję jako 'narzeczona' premiera czy później prezesa. Pokochały ją tabloidy. Chwyciła życie pełną piersią - powiedział prezes PiS w książce "Polska naszych marzeń".