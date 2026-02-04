Emisja jednego z najbardziej wzruszających odcinków "M jak miłość" już za nami. W miniony wtorek widzowie zobaczyli tragiczne sceny, w których serialowa Franka umiera. To już pewne, Dominika Kachlik, która grała Frankę, odchodzi z produkcji, o czym poinformowała za pośrednictwem Instagrama. Katarzyna Cichopek od razu zareagowała.

Śmierć Franki w "M jak miłość". Dominika Kachlik żegna się z serialem

Dokładnie 3 lutego 2026 roku został wyemitowany 1907 odcinek "M jak miłość". Ten odcinek z pewnością poruszył wszystkich fanów, którzy byli świadkami śmierci Franki Zduńskiej. Żona Pawła Zduńskiego (w tej roli Rafał Mroczek) zmarła po pęknięciu tętniaka aorty. Już po emisji odcinka Dominika Kachlik przerwała milczenie po śmierci Franki w "M jak miłość" i ujawniła, że to ona, a nie produkcja podjęła decyzję o odejściu z serialu. Aktorka w opublikowanym nagraniu podziękowała przy okazji fanom za zaangażowanie i śledzenie losów serialowej Franki.

Przede wszystkim chciałabym bardzo, bardzo mocno podziękować wam, fanom serialu ''M jak miłość'', fanom mojej postaci, czyli Franki. Chciałam wam podziękować za wasze zaangażowanie, za mnóstwo wiadomości, które do mnie piszecie, za przemiłe komentarze. Wiem, że bardzo przeżywacie ten finał smutny, ale myślę sobie, że to dobrze i podziwiam to jak jesteście zaangażowani bo to świadczy o waszej empatii i że dajecie sobie przestrzeń, prawo do takich emocji mówiła Dominika Kachlik.

Katarzyna Cichopek reaguje na nagranie Dominiki Kachlik

Pod nagraniem opublikowanym przez Dominikę Kachlik od razu pojawiły się komentarze. Zareagowała m.in. Katarzyna Cichopek, która przez lata współpracowała z Kachlik na planie "M jak miłość". Cichopek zwróciła się do koleżanki z planu:

Dziękuję Dominika za wspólny czas. Było super i mam nadzieję, że spotkamy sie gdzieś na szlaku. Powodzenia! napisała w komentarzach pod nagraniem Dominiki Kachlik na Instgaramie.

Oglądaliście ostatni odcinek "M jak miłość", w którym serialowa Franka umiera? Żałujecie, że Dominika Kachlik znika z serialu?

