Informacja o dołączeniu Anny Jarosik do obsady serialu „M jak miłość” właśnie się potwierdziła. Córka znanej aktorki Elżbiety Jarosik już pojawiła się na ekranach, zaciekawiając odbiorców serialu. Młoda aktorka robi w sieci prawdziwą furorę.

Kim jest Anna Jarosik i jaką rolę gra w "M jak miłość"?

Choć ostatnio najgłośniejszym wątkiem w serialu jest śmierć Franki, fani mogą liczyć również na powiew świeżości w obsadzie. Anna Jarosik, 40-letnia aktorka, zadebiutowała w serialu „M jak miłość” jako Ewelina – dawna narzeczona Michała, brata Janka. Jej postać wprowadziła niemałe zamieszanie w życiu bohaterów. W najnowszym odcinku widzowie byli świadkami emocjonującego spotkania Eweliny z Majką, obecną partnerką Michała, co tylko podsyciło napięcie fabularne. To nie pierwszy raz, gdy Jarosik pojawia się w „M jak miłość” – wcześniej grała inną, epizodyczną rolę.

Anna Jarosik jest znana również z występów w takich produkcjach jak „Na Wspólnej”, „Na dobre i na złe”, „Ojciec Mateusz” czy „Przyjaciółki”. Jej najnowsza rola w popularnym serialu TVP z miejsca przyciągnęła uwagę widzów.

Córka Elżbiety Jarosik gra w "M jak miłość". Rodzinne kulisy kariery

Anna Jarosik to córka Elżbiety Jarosik, znanej polskiej aktorki, która wychowywała ją samotnie. Elżbieta miała 38 lat, gdy urodziła Annę w 1986 roku. Choć sama matka nie zachęcała córki do aktorstwa, Anna zdecydowała się na tę ścieżkę po kilku latach. Ukończyła Akademię Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie w 2016 roku. Matka i córka miały okazję występować razem w serialu „Przyjaciółki”.

Elżbieta Jarosik w jednym z wywiadów przyznała, że ogromnym wsparciem w wychowaniu córki była jej własna mama. Razem tworzyły bardzo zżytą rodzinę. W młodości Anna i Elżbieta mieszkały w Poznaniu, a następnie pod Częstochową.

Miałam mamę, która przejęła część moich obowiązków. To niesamowite, ale czasem czułam, jakby Ania była moją młodszą siostrą, a nie córką. Najpierw mieszkałyśmy w Poznaniu, a po pięciu miesiącach przeprowadziłyśmy się pod Częstochowę, do mojego rodzinnego domu. Chyba przez rok byłam na urlopie macierzyńskim i nie pracowałam. A później musiałam wrócić do teatru i moja mama opiekowała się Anią. Świetnie jej to wychodziło. No może poza tym, że za bardzo ją rozpieszczała wyznała w rozmowie z Plejadą.

Reakcje widzów na rolę Eweliny. Komentarze po emisji odcinka "M jak miłość"

Po emisji odcinka z debiutem Anny Jarosik w roli Eweliny, w Internecie pojawiła się fala pozytywnych komentarzy. Widzowie chwalili zarówno grę aktorską, jak i urodę nowej postaci. Wiele osób było zaskoczonych informacją, że Anna jest córką Elżbiety Jarosik. Niektórzy przyznają, że zauważyli ich wspólne filmiki publikowane w sieci.

Mama super! Oby córka poszła w ślady mamy! Trzymamy kciuki czytamy w komentarzach.

Anna Jarosik, Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA