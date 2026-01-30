Nowa aktorka dołącza do obsady "M jak miłość"! Jest córką słynnej gwiazdy
Najnowsze wieści właśnie się potwierdziły. Anna Jarosik dołączyła do obsady serialu „M jak miłość” jako Ewelina, dawna narzeczona Michała. Niewiele osób wie, że aktorka jest córką Elżbiety Jarosik. W sieci zawrzało! Widzowie nie kryją zachwytu.
Informacja o dołączeniu Anny Jarosik do obsady serialu „M jak miłość” właśnie się potwierdziła. Córka znanej aktorki Elżbiety Jarosik już pojawiła się na ekranach, zaciekawiając odbiorców serialu. Młoda aktorka robi w sieci prawdziwą furorę.
Kim jest Anna Jarosik i jaką rolę gra w "M jak miłość"?
Choć ostatnio najgłośniejszym wątkiem w serialu jest śmierć Franki, fani mogą liczyć również na powiew świeżości w obsadzie. Anna Jarosik, 40-letnia aktorka, zadebiutowała w serialu „M jak miłość” jako Ewelina – dawna narzeczona Michała, brata Janka. Jej postać wprowadziła niemałe zamieszanie w życiu bohaterów. W najnowszym odcinku widzowie byli świadkami emocjonującego spotkania Eweliny z Majką, obecną partnerką Michała, co tylko podsyciło napięcie fabularne. To nie pierwszy raz, gdy Jarosik pojawia się w „M jak miłość” – wcześniej grała inną, epizodyczną rolę.
Anna Jarosik jest znana również z występów w takich produkcjach jak „Na Wspólnej”, „Na dobre i na złe”, „Ojciec Mateusz” czy „Przyjaciółki”. Jej najnowsza rola w popularnym serialu TVP z miejsca przyciągnęła uwagę widzów.
Córka Elżbiety Jarosik gra w "M jak miłość". Rodzinne kulisy kariery
Anna Jarosik to córka Elżbiety Jarosik, znanej polskiej aktorki, która wychowywała ją samotnie. Elżbieta miała 38 lat, gdy urodziła Annę w 1986 roku. Choć sama matka nie zachęcała córki do aktorstwa, Anna zdecydowała się na tę ścieżkę po kilku latach. Ukończyła Akademię Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie w 2016 roku. Matka i córka miały okazję występować razem w serialu „Przyjaciółki”.
Elżbieta Jarosik w jednym z wywiadów przyznała, że ogromnym wsparciem w wychowaniu córki była jej własna mama. Razem tworzyły bardzo zżytą rodzinę. W młodości Anna i Elżbieta mieszkały w Poznaniu, a następnie pod Częstochową.
Miałam mamę, która przejęła część moich obowiązków. To niesamowite, ale czasem czułam, jakby Ania była moją młodszą siostrą, a nie córką. Najpierw mieszkałyśmy w Poznaniu, a po pięciu miesiącach przeprowadziłyśmy się pod Częstochowę, do mojego rodzinnego domu. Chyba przez rok byłam na urlopie macierzyńskim i nie pracowałam. A później musiałam wrócić do teatru i moja mama opiekowała się Anią. Świetnie jej to wychodziło. No może poza tym, że za bardzo ją rozpieszczała
Reakcje widzów na rolę Eweliny. Komentarze po emisji odcinka "M jak miłość"
Po emisji odcinka z debiutem Anny Jarosik w roli Eweliny, w Internecie pojawiła się fala pozytywnych komentarzy. Widzowie chwalili zarówno grę aktorską, jak i urodę nowej postaci. Wiele osób było zaskoczonych informacją, że Anna jest córką Elżbiety Jarosik. Niektórzy przyznają, że zauważyli ich wspólne filmiki publikowane w sieci.
Mama super! Oby córka poszła w ślady mamy! Trzymamy kciuki
Zobacz więcej: