Po kłótni Meghan i Harry'ego w Los Angeles interweniowała policja!? Była księżna nie tak wyobrażała sobie ich życie w USA!

Wielka awantura w domu Meghan i Harry’ego w Los Angeles? Magazyn „New Idea” poinformował, że sąsiedzi zdecydowali się wezwać policję po głośniej kłótni byłej pary książęcej. Już wcześniej pojawiały się doniesienia, że para nie do końca się dogaduje i mieli inne wyobrażenia na temat życia w Stanach Zjednoczonych.

Bliska znajoma Harry’ego podczas jednego z wywiadów wyznała, że nadal utrzymuje z nim kontakt i wie, że nie może się odnaleźć w Los Angeles, a tamtejsze życie zupełnie nie jest dla niego. Teraz okazuje się, że również Meghan miała inne wyobrażenia na temat przeprowadzki USA! Czy uda im się pokonać kryzys?

Awantura w domu Meghan i Harry'ego!? Sąsiedzi mieli wezwać policję

Meghan i Harry po opuszczeniu rodziny królewskiej przeprowadzili się do Kanady, gdzie mieli mieszkać i prowadzić swoją fundację, ale ostatecznie zmienili zdanie i przenieśli się do Los Angeles. To tam wcześniej mieszkała Meghan. Para wynajęła willę w Los Angeles, gdzie w dobie koronawirusa izolują się, co jakiś czas, pokazując w sieci swoją aktywność.

Teraz australijski magazyn „New Idea” na okładce poinformował, że między parą doszło do kłótni, która zakończyła się interwencją policji. Tytuł gazety brzmi naprawdę niepokojąco:

Wybuchowa sprzeczka Meghan i Harry'ego. Wezwano policję. Szokujące nagranie - widnieje na okładce magazynu "New Idea".

Według informatora magazynu parze nie układa się tak, jak początkowo zakładali. Harry nie może odnaleźć się w mieście gwiazd, a Meghan sądziła, że kiedy wróci do L.A. będzie o niej naprawdę głośno, a tymczasem otrzymała spokój o jakim podobno marzyła, mieszkając w Wielkiej Brytanii:

Jest wściekła, że jej powrót do Los Angeles nie był wydarzeniem. Czuje się lekceważona przez branżę. Harry też ją rozczarowuje, ma mu za złe, że przestał się starać i nie podoba mu się życie w Stanach. Bez przerwy chodzi w poszarpanej koszulce polo, co bardzo ją denerwuje. Poślubiła księcia, a nie jakiegoś łachudrę - dodaje informator "New Idea".

Między Meghan a Harrym faktycznie jest tak źle? Jedno jest pewne Harry zrezygnował dla żony z całego dotychczasowego życia. Czy uda im się wypracować kompromis i zostaną w USA a może Harry już planuje powrót do domu?

Na ostatnim nagraniu z okazji urodzin Archiego Meghan sama pokazała się z synkiem.

Instagram/ Save The Children UK

Już wcześniej pojawiały się plotki, że Meghan miała grozić Harry'emu rozwodem, jeśli będzie chciał wrócić do rodziny królewskiej.