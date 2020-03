Druga ciąża Meghan Markle. Kiedy Archie zostanie starszym bratem?

Wielkie zmiany w życiu Meghan Markle i Harry'ego. Pod koniec marca para oficjalnie przestanie reprezentować brytyjską rodzinę królewską. Ostatnio media rozpisywały się też na temat ich przeprowadzki do słonecznej Kalifornii. Jednak to nie koniec zmian. Plotkuje się, że już niedługo Meghan Markle i Harry ogłoszą, że spodziewają się drugiego dziecka...

Meghan Markle jest w drugiej ciąży?

Gdy Meghan Markle i książę Harry ogłosili, że chcą odłączyć się od rodziny królewskiej, wszyscy przecierali oczy ze zdumienia. Jednak znalazły się również i takie osoby, które nie były tym faktem zaskoczone. Nie jest bowiem tajemnicą, że Meghan Markle od początku nie była lubiana i musiała zmierzyć się z ogromną falą hejtu, jaka ją zalała. Według niektórych osób żona Harry'ego od zawsze odciągała go od rodziny i w końcu postawiła na swoim.

Od kwietnia Meghan i Harry oficjalnie przestaną pełnić obowiązki członków królewskiego rodu. Zagraniczne media twierdzą, że Markle wróci teraz do swoich aktorskich aspiracji. Niedawno pisaliśmy, że była księżna Sussex podłożyła już głos do nowej produkcji Disneya. Teraz z pewnością czeka na nowe wyzwania zawodowe. Ułatwić miała jej to przeprowadzka do Kalifornii. Ponoć Meghan Markle i Harry już znaleźli tam dom i powoli się zadomawiają.

Jednak teraz pojawiły się całkiem nowe doniesienia! Według przyjaciela Meghan i Harry'ego, małżeństwo być może już niedługo przekaże światu radosną nowinę.

Postarają się o drugie dziecko już niedługo. Teraz chcą się zadomowić w nowym środowisku i dać Archiemu jak najwięcej swojej uwagi. Wciąż cieszą się przecież pierwszymi latami jego życia. Podjęli już decyzję, że będą mieć drugie dziecko, ale nie chcą nakładać na siebie zbyt dużej presji - twierdzi źródło "Us Weekly".

Jak myślicie, czy Meghan Markle faktycznie niebawem będzie w drugiej ciąży?

East News

To już ostatnie takie zdjęcia. Niedługo Meghan i Harry oficjalnie przestaną reprezentować brytyjską rodzinę królewską