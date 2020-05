Harry chciał wrócić do rodziny królewskiej, a Meghan mu zagroziła rozwodem!?

W małżeństwie Meghan i Harry'ego pojawił się pierwszy kryzys? Były książę do tej pory we wszystkim wspierał żonę, a ze względu na jej dobro opuścił swoją rodzinę i musiał zrezygnować z tytułów wojskowych, które były dla niego bardzo ważne. Teraz, jako mieszkaniec USA, nie ma jeszcze pracy, żyje z ogromnych oszczędności, ale coraz bardziej czuje, że jego życie za bardzo się skomplikowało. Według jednego z tabloidów chciał wrócić do rodziny królewskiej, ale Meghan zagroziła mu... rozwodem!

Meghan grozi Harry'emu rozwodem?

Jak donosi magazyn "The Globe" Harry już wielokrotnie myślał o powrocie do rodziny królewskiej. Zresztą podczas swojego ostatniego przemówienia w Wielkiej Brytanii wprost informował, że do tej trudnej decyzji w pewien sposób zmusiły go media, które stale atakowały Meghan.

Jak zareagowała Meghan na chęć powrotu Harry'ego do Londynu? Według tabloidu miała być zbulwersowana tym pomysłem i doszło między nimi do kłótni:

Meghan wpadła w szał, jak dowiedziała się, że Harry negocjuje koniec królewskiego wygnania, krzyknęła: "Możesz wrócić, ale Archie i ja zostajemy w Ameryce!" - informuje źródło "The Globe".

To nie wszystko! Harry tęskni za dawnym życiem i nie może odnaleźć się w mieście gwiazd. Życie w Los Angeles nie do końca jest dla niego, za to Meghan czuje się jak ryba w wodzie.

Postawiła Harry’emu ultimatum, aby podjął właściwą decyzję lub pogodził się z tym, że nigdy więcej nie zobaczy swojego syna! - dodaje informator "The Globe".

Znajoma księcia Harry’ego antropolożka Jane Goodall w wywiadzie dla Radio Times wyznała, że nadal utrzymuje kontakt z byłym już księciem i stąd wie, że jego życie obecnie jest dosyć skomplikowane.

Myślę, że on poczuł, iż życie trochę mu się teraz skomplikowało - wyznała Goodall.

Czy to możliwe, że Meghan od początku realizowała swój plan, który zakładał powrót do Los Angeles? Chce zostać księżną, która już niebawem wróci do aktorstwa? A co z Harrym?

Meghan ostatecznie postawiła na swoim i wróciła do Los Angeles! Taki był jej pierwotny plan?

Harry żałuje, że odszedł z rodziny królewskiej!