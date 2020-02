Co Meghan i Harry tak naprawdę robią w Kanadzie? O takim życiu marzyli?

Meghan i Harry wywołali ogromne kontrowersje decyzją o opuszczeniu rodziny królewskiej. Teraz kiedy emocje już opadły, znajomy książęcej pary zdradził magazynowi "People" czym tak naprawdę zajmują się obecnie w Kanadzie. To może się wydawać zaskakujące, ale z dala od blasku fleszy żyją jak zwyczajne małżeństwo. Czy o to im chodziło?

Co Meghan i Harry robią w Kanadzie?

Wiele osób to właśnie Meghan uznało za sprawczynię całego zamieszania z opuszczeniem rodziny królewskiej. Pojawiały się głosy, że gdyby nie naciski Meghan, Harry sam nigdy by się na to nie zdecydował. Jednak według informatora magazynu dopiero teraz oboje są szczęśliwi i spędzają czas tak, jak chcą:

Ta decyzja o odejściu ciążyła na nich od dłuższego czasu. Teraz odczuwają ulgę, że wreszcie to zrobili

Para zamieszkuje w pięknej posiadłości, spaceruje brzegiem oceanu i cieszą się rodzinnym czasem z Archiem i swoimi psami. Co prawda para od razu zatrudniła gosposię, ale Meghan zdarza się też samodzielnie gotować:

Oboje uwielbiają przebywać na zewnątrz. Cieszą się spokojnym życiem. Chodzą na długie spacery, uprawiają jogę, a Meghan nawet gotuje. Są normalnym małżeństwem, które uwielbia odpoczywać z Archiem i psami - czytamy w magazynie "People".

Po opuszczeniu rodziny królewskiej dali sobie trochę czasu na odpoczynek, ale już niebawem planują zacząć pracę, w końcu nie mogą już liczyć na finansowanie ze środków publicznych, zresztą sami deklarowali niezależność finansową. Mają zamiar prowadzić fundację, działającą na rzecz zdrowia psychicznego, a Meghan podpisała też kontrakt z Disneyem. Mogą też liczyć na ogromne pieniądze z wykładów, jeśli będą chcieli je prowadzić.

Z czasem okaże się, czy podjęli słuszną decyzję!

EastNews

Taki widok Meghan i Harry już niebawem będą mieli ze swojego domu!