Już jest! Na sklepowych półkach ukazał się właśnie nowy, drugi album MaRiny - „On my Way”, który promują aż trzy single - "Hiding In The Water”, „Takin’ Ya Rock Out” oraz tytułowy „On My Way”! Co MaRina mówi o tym albumie? Jakie zbiera recenzje? Dla kogo jest ta płyta? Poznajcie szczegóły!

Nowa płyta MaRiny na rynku!

Od wydania ostatniego albumu MaRiny - "Hardbeat" - mija 6 lat! Dlaczego wokalistka tak długo kazała nam czekać na nową płytę? Wszystko przez chorobę - po zakończeniu trasy promującej pierwszy album, artystka została zmuszona zawiesić swoją karierę - zdiagnozowano u niej polipa na strunach głosowych. Niezbędna była operacja.

Kiedy MaRina wróciła do pełnego zdrowia, rozpoczęła pracę nad nowym albumem ze światowej sławy producentami. Ale to nie wszystko! Współkompozytorem utworu “Lay My Body Down” jest sam James Arhur, który zaśpiewał na ślubie MaRiny i Wojtka Szczęsnego. Mąż piosenkarki również miał udział w powstaniu tego krążka. Jaki? Zobaczcie na kolejnych stronach!

