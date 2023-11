2 z 6

W czasie internetowej rozmowy z fanami Marina wspominała swoje dzieciństwo, spędzone w Polsce. Nawiązała do przykrości, które dotykały ją ze strony rówieśników. Piosenkarka urodziła się na Ukrainie, lecz jej rodzice i dziadkowie są Polakami. Mimo tego, zdarzało się, że Marina była nazywana Ukrainką. Właśnie w trakcie wspominania tych przykrych sytuacji, gwiazda nawiązała do własnych planów rodzicielskich.

- A co jeśli moje dziecko urodzi się we Włoszech? Przecież nie będzie Włochem, bo oboje jego rodziców jest Polakami - powiedziała Marina.

Przypomnijmy, że Marina Łuczenko i Wojciech Szczęsny obecnie mieszkają w Turynie, do którego przenieśli się po zmianie przez bramkarza klubu z AS Roma na Juventus Turyn. Czyżby coś było na rzeczy? To już nie pierwszy raz, kiedy gwiazda wspomina o dziecku. Sprawdź, co mówiła wcześniej.