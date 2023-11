1 z 5

Przez kilka ostatnich dni mnóstwo polskich gwiazd promowało nowy singiel Mariny Łuczenko-Szczęsnej -"Takin’ Ya Rock Out" . Gwiazdy takie jak Anna Lewandowska, Marcin Gortat, Maffashion czy Jessica Mercedes na swoich Instagramach hashtagowały tytuł piosenki zachęcając wszystkich do wysłuchania jej w dniu premiery. I oto jest! Nowa piosenka Mariny ukazała się właśnie na serwisie muzycznym Tidal i ekskluzywnie będzie tam dostępna przez cały tydzień. Jak brzmi?

LINK DO NOWEJ PIOSENKI MARINY: Posłuchajcie >>>TUTAJ<<< nowej piosenki Mariny!

Nowy singiel Mariny

Czy po "Takin’ Ya Rock Out" na rynku ukaże się długo wyczekiwana płyta Mariny? Jej pierwszy i do tej pory ostatni album "Hard Beat" ukazał się w 2011 roku. Potem wokalistka walczyła z poważną chorobą. W 2016 roku ukazały się dwa single - "On My Way" oraz utwór nagrany z Jamesem Arthurem - "Let Me Love the Lonely". Fani Mariny z niecierpliwością czekają na album, prace nad nim jednak wciąż trwają. Na razie artystka chce skupić się na promocji nowej piosenki.

Jak Wam się podoba? Na kolejnej stronie zobaczycie piękną okładkę!

