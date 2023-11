1 z 5

Na profilu reprezentacji Polski na Facebooku "Łączy nas piłka" zamieszczono filmik, w którym Wojciech Szczęsny zdradza, że miał wkład w nową płytę ("On my way") swojej żony, Mariny Łuczenko-Szczęsnej. Napisał tekst do jednej z piosenek na albumie (szóstego utworu pod tytułem "I do".)

-Właśnie się dowiedziałem, że jesteś nie tylko bramkarzem, ale i artystą - mówi do Wojtka kolega z reprezentacji. - Ja jestem przede wszystkim artystą. Powtarzam mojej żonie, że teraz na płycie mojej ulubionej artystki jest mój tekst. To znaczy, że jestem artystą i mam więcej praw jako artysta. Jestem bardziej wrażliwy - stwierdził Wojciech.

Wojciech jest z tego baaardzo dumny! A o czym jest piosenka?

Zobacz: Wojtek Szczęsny nie kupił Marinie samolotu, ale zrobił jej o wiele lepszą niespodziankę! Przeszedł samego siebie!