Zakończyła się XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Uroczysta gala i koncert finałowy odbyły się 21 października w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie. W finałowych przesłuchaniach zaprezentowało się jedenastu pianistów z całego świata. Decyzją 17-osobowego jury zwycięzcą został Eric Lu, reprezentujący Stany Zjednoczone. Na finałowej gali nie mogło zabraknąć Prezydenta Karola Nawrockiego, który tego dnia pojawił się z żoną, gwiazd, polityków i sportowców. Te pary przyćmiły wszystkich!

Marta Nawrocka przyciągnęła wszystkie spojrzenia na gali Konkursu Chopinowskiego

Jedną z najbardziej komentowanych postaci wieczoru była Marta Nawrocka. Pierwsza dama pojawiła się w długiej, czarnej sukni o prostym kroju, która podkreślała jej sylwetkę. Stylizację dopełniały czarna torebka oraz eleganckie futro, które przyciągało spojrzenia. Fryzura też była w pełni dobrana do okazji i to zachwyciła prostotą, ale w pełni pasowała do całości stylizacji.

To już kolejny raz, kiedy Pierwsza dama zachwyca stylizacją. Wygląda na to, że Marta Nawrocka ma szansę zostać jedną z najlepiej ubranych Polek.

Kamil Stoch z żoną na koncercie wybrał elegancką stylizację

Niespodziewaną gwiazdą świata sportu, która pojawiła się na finałowej gali był Kamil Stoch, który pojawił się wraz z żoną Ewą Bilan-Stoch. Sportowiec, rzadko pojawia się na publicznych galach, które nie są związane ze sportem, a jeszcze rzadziej można go zobaczyć w garniturze. Tym razem okazja wymagała eleganckiej stylizacji i Kamil Stoch stanął na wysokości zadania. Razem z żoną skoczek narciarski prezentował się doskonale.

