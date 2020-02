Dziś odbyła się oficjalna premiera filmu "Swingersi". Na wydarzeniu pojawiła się cała plejada gwiazd! Kreacje gości obfitowały we wiosenne kolory! Barbara Kurdej-Szatan postawiła na garnitur w tak intensywnym kolorze, że nie dało się przejść obok niego obojętnie. Julia Wieniawa natomiast zachwyciła lookiem, który idealnie sprawdzi się nie tylko na wieczorne wyjścia ale również wyróżni na ulicy. Czyja stylizacja wypadła najlepiej?

Gwiazdy na premierze filmu "Swingersi"

Julia Wieniawa postawiła na połączenie supermodnej lawendy z jeansem. To idealny pomysł na look, który sprawdzi się nie tylko na wieczornym wyjściu ale również na co dzień. Młoda gwiazda zdecydowała się również na delikatny make up.

Barbara Kurdej-Szatan pojawiła się na premierze wraz z mężem. Rafał Szatan postawił na klasyczny elegancki garnitur, do którego dobrał modny półgolf. Aktorka natomiast postawiła na wiosenne szaleństwo. Jej kanarkowy garnitur prezentował się doskonale i był zdecydowanym hitem wieczoru wśród stylizacji.

Antoni Królikowski pojawił się w towarzystwie swojej dziewczyny, Katarzyny Dąbrowskiej. Aktor postawił na elegancką górę, którą przełamał jeansami, a jego ukochana postawiła na zdobną sukienkę, odsłaniającą jej zgrabne nogi.

Sylwia Lipka postawiła na modny w tym sezonie odblaskowy komplet. Materiał odbijający flesz to teraz hit wśród influencerek i blogerek. Milena Rostkowska-Galant postawiła na granatową stylizację z modnymi bufkami na rękawach. Dodatkowo podkreśliła swoją talię szerokim paskiem.

Ilona Ostrowska postawiła na klasyczną czerń, natomiast Paulina Sykut-Jeżyna wybrała garnitur w kolorze baby pink z drobinkami brokatu.

Na premierze nie zabrakło również Miśka Koterskiego, który postawił na szalony garnitur w różowym kolorze. Dopełnieniem stylizacji był czarny kapelusz. Marcela Leszczak wybrała klasyczną czerń i odważny gorset przy sukience.

Maria Sadowska podobnie jak Paulina Sykut-Jeżyna i Barbara Kurdej-Szatan postawiła na garnitur. Jednak zdecydowała się na kolor biały, który został przełamany czarnym topem wystającym spod marynarki.

Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak wybrali klasyczną elegancję. Ona się zawsze sprawdza.

Agnieszka Kawiorka pojawiła się na premierze w skórzanej kreacji, natomiast Joanna Liszowska wybrała białą tunikę, którą zestawiła z czarnymi legginsami.

Tomasz Oświeciński wybrał granatowy garnitur we fioletową kratę. Całość stylizacji podkreślał również fioletowy krawat. Partnerka aktora postawiła na bezpieczne kolory oraz obcisłą sukienkę, natomiast uwagę przykuwał jej głęboki dekolt.

Która stylizacja przypadła Wam do gustu najbardziej?

