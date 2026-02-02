Po dwudziestu latach od premiery pierwszej części do kin trafia kontynuacja kultowego filmu. W "Diabeł ubiera się u Prady 2" powracają Meryl Streep jako despotyczna redaktor naczelna Miranda Priestly, Anne Hathaway jako Andy Sachs oraz Emily Blunt jako Emily Charlton. Stanley Tucci ponownie wciela się w rolę Nigela. Do obsady dołączył Kenneth Branagh jako mąż Mirandy. Pojawią się również epizody z udziałem Lady Gagi oraz Sydney Sweeney.

Pierwszy zwiastun i pierwsze zaskoczenia dla widzów

Studio 20th Century Studios opublikowało pełny zwiastun "Diabeł ubiera się u Prady 2", który zaskoczył fanów na całym świecie. Andy Sachs, po latach nieobecności, wraca do redakcji magazynu Runway. W jednej z kluczowych scen zwiastuna Miranda Priestly nie rozpoznaje Andy. Ten moment wywołał burzę w sieci, a widzowie nie kryją emocji. Zwiastun pokazuje, że relacje między bohaterkami nie będą już takie jak dawniej, a dynamika ich spotkania okaże się kluczowa dla fabuły.

Magazyn "Runway" walczy o przetrwanie w cyfrowym świecie

Nowa część koncentruje się na problemach współczesnego świata mody i mediów. Miranda Priestly zmaga się z kryzysem prasy drukowanej i poszukuje środków na uratowanie legendarnego magazynu "Runway". Szansą okazuje się wsparcie potężnej grupy medialnej, w której wysokie stanowisko zajmuje Emily Charlton. Pojawienie się Andy komplikuje sytuację - Miranda jej nie pamięta, co rodzi wiele napięć. Historia ukazuje przemiany zarówno w relacjach międzyludzkich, jak i w samym świecie mediów.

Kiedy zobaczymy "Diabeł ubiera się u Prady 2" w kinach?

Film "Diabeł ubiera się u Prady 2" trafi do polskich kin 1 maja 2026 roku. To dokładnie dwie dekady po premierze pierwszej części, która w 2006 roku zdobyła serca widzów na całym świecie i zarobiła ponad 326 milionów dolarów. Sequel ma szansę stać się jednym z najważniejszych wydarzeń kinowych 2026 roku, łącząc nostalgię z aktualnymi tematami.

Za kamerą ponownie stanął David Frankel, reżyser pierwszej części, a scenariusz napisała Aline Brosh McKenna. Wśród producentów znaleźli się Wendy Finerman oraz Karen Rosenfelt. Obsada została wzbogacona o takie nazwiska jak Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Pauline Chalamet, Simone Ashley, Rachel Bloom, Patrick Brammall, Helen J. Shen, Conrad Ricamora i Caleb Hearon. Ich obecność ma dodać nowej energii do znanej historii.

